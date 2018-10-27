Amedspor'a 59â€™uncu kez deplasmanda seyirci yasaÄŸÄ±

Ä°stanbul'da Sancaktepe Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§ta Amedspor'a yine taraftar yasaÄŸÄ± getirildi.

Sancaktepe Belediyespor ile bugün deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Amedspor'a yine taraftar yasaÄŸÄ± getirildi. Bu kararla birlikte Amedspor taraftarÄ±nÄ±n deplasmanda tribüne alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± maç sayÄ±sÄ± 59 olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Sancaktepe Belediyespor’a konuk olacak. Sancaktepe Ä°lçe Spor Güvenlik Kurulu, “Amedspor taraftarlarÄ±nÄ±n maça alÄ±nmamasÄ±” yönünde karar aldÄ±. AlÄ±nan bu yasak kararÄ±yla Amedspor 59'uncu defa deplasmanda taraftarÄ±yla buluÅŸmamÄ±ÅŸ olacak.

DiyarbakÄ±r'dan dün yola çÄ±kan Amedspor kafilesi, gece saatlerinde konaklayacaÄŸÄ± otele geçti. Amedspor-Sancaktepe Belediyespor maçÄ±nÄ±n baÅŸlama düdüÄŸü saat 13.30’da çalacak. (DiyarbakÄ±r/MA)

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