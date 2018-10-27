Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na cinsel tacizlere gÃ¶z yumduÄŸu suÃ§lamasÄ±

Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini, bakanlÄ±ktaki uygunsuz davranÄ±ÅŸlar ve cinsel tacizlere gÃ¶z yummakla suÃ§lanÄ±yor.

Kürtaj karÅŸÄ±tÄ± demeçleriyle tepkileri üzerine çeken Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini, ÅŸimdi de bakanlÄ±ktaki uygunsuz davranÄ±ÅŸlar ve cinsel tacizlere göz yummakla suçlanÄ±yor.

Finlandiya'da yayÄ±mlanan HBL gazetesinde yer alan haberlerde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na onlarca cinsel taciz ve uygunsuz davranÄ±ÅŸta bulunulduÄŸu bildirimi yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen iÅŸverenin konuyu ele almak bir yana bildirimde bulunan personeli suçladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Finlandiya HÃ¼kÃ¼metiâ€™nde kÃ¼rtaj Ã§atlaÄŸÄ±

YETKÄ°LÄ°LERE GÖRE SUÇLAMALAR 'DEDÄ°KODU'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine göre suçlamalar gerçek deÄŸil, dedikodudan ibaret.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yönetmenliklerinde iÅŸyerlerinde cinsel taciz ve yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z davranÄ±ÅŸlara sÄ±fÄ±r tolerans gösterileceÄŸi belirtiliyor. Oyda bakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir anketin sonuçlarÄ± personelin yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetlerin ele alÄ±nÄ±p araÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± anket 2017 yazÄ± ile 2018 yazÄ± arasÄ±ndaki 1 yÄ±llÄ±k süreyi kapsÄ±yor. Ankete 282 kadÄ±n ve 81 erkek katÄ±ldÄ±.

Bunlardan 9'u cinsel tacize, 44'ü mobbninge, 127'si de uygunsuz ve yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z davranÄ±ÅŸlara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BAKANLIK KONUYU ELE ALMAKTAN KAÇINIYOR

Belediye ve devlet kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan yüksek okul mezunlarÄ±nÄ± örgütleyen Yuko Federasyonu, pek çok çalÄ±ÅŸanÄ±n cinsel taciz ve yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z davranÄ±ÅŸlara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bakanlÄ±k yetkililerine bildirmesine raÄŸmen gereÄŸinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™dan kÃ¼rtaj karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama

Juko, sorunun ele alÄ±nmasÄ± için defalarca giriÅŸimde bulunmalarÄ±na raÄŸmen bakanlÄ±k yetkililerinin konuyu ele almaktan kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Juko'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Kari Lehtonen, Finlandiya Haber AjansÄ± Yle'ye bakanlÄ±ktaki en tipik olayÄ±n kiÅŸilere yönelik aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sözlü yorumlar olduÄŸunu söyledi.

SÄ±vazlama ve arzu edilmeyen dokunmalar ve cinsel tacizlerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Lehtonen, tüm bu iddialarÄ±n ciddiye alÄ±narak araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve pisliÄŸin halÄ±nÄ±n altÄ±na süpürülmemesi gerektiÄŸini söyledi.

2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan 54 taciz bildirimlerinin sadece 13'ünün ele anÄ±narak arÅŸtÄ±rmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

'UYGUNSUZ DAVRANIÅžLARI ÇOK CÄ°DDÄ°YE ALIYORUZ!'

OlayÄ±n medyanÄ±n gündemine gelmesinden sonra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini ve DÄ±ÅŸ Ticaret ve GeliÅŸim BakanÄ± Anne-Mari Virolainen birlikte yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada ”Biz uygunsuz davranÄ±ÅŸlarÄ± çok ciddiye alÄ±yoruz. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcilikleri çalÄ±ÅŸanlar için güvenli bir iÅŸyeri olmalÄ±” denildikten sonra ÅŸu görüÅŸlere yer verildi.

”BakanlÄ±kta herkese saygÄ± gösterilen bir iklim olmalÄ±. Bunu gerçekleÅŸtirebilmek için bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2018 baharÄ±ndan beri Ä°ÅŸ YaÅŸamÄ± 2020-Tacizden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸyeri kampanyasÄ±na katÄ±lÄ±yor. Herkes psikolojik veye fiziki ÅŸiddet tehditi olmaksÄ±zÄ±n çalÄ±ÅŸabilmeli, herkes tacize uÄŸramadan ve aÅŸÄ±ÄŸÄ±lamadan iÅŸinden onur duymalÄ±.”

Her iki bakan, tüm taciz ve uygunsuz davranÄ±ÅŸ bildirimlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu söylüyor. (Stockholm/EVRENSEL)

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