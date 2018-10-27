Ä°srail uÃ§aklarÄ± Gazze'yi bombaladÄ±

Ä°srail, Gazze Åžeridi'nden sÄ±nÄ±rÄ±n Ä°srail tarafÄ±na roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.

Ä°srail, dün akÅŸam saatlerinde abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nden sÄ±nÄ±rÄ±n Ä°srail tarafÄ±na roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.

Anadolu AjansÄ±nda yer alan bilgiye göre Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ± ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduÄŸu öne sürüldü. AçÄ±klamada, bu saldÄ±rÄ±larÄ±n, Gazze'den atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen roketlere misilleme olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Gazze'den atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen roketler nedeniyle sÄ±nÄ±rÄ±n Ä°srail tarafÄ±nda zaman zaman siren sesleri duyulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

GAZZE'DE HASTANE HASAR GÖRDÜ

FotoÄŸraf: Ali Jadallah/AA

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakÄ±nÄ±nda askeri bir noktaya düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hastanede hasar meydana geldiÄŸi bilgisini verdi. SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan Kudra, uluslararasÄ± kuruluÅŸlara, Ä°srail'in Gazze'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ve personelinin korunmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Görgü tanÄ±klarÄ±, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kÄ±rÄ±lan cam parçalarÄ± ve duvardan sÄ±çrayan taÅŸlardan bazÄ± kiÅŸilerin hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gazze'deki Filistin saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ±, Ä°srail'in bombardÄ±manÄ±nda ÅŸu ana kadar can kaybÄ± rapor edilmediÄŸini duyurdu.

FotoÄŸraf: Ali Jadallah/AA

(HABER MERKEZÄ°)

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