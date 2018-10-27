Valiler kararnamesi ile 39 ilin valisi deÄŸiÅŸti

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararlarÄ±yla 39 ilin valisi deÄŸiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlÄ±k görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamalarÄ± gerçekleÅŸtirildi. DiÄŸer 18 ilden 17'sine baÅŸka illerden valiler atandÄ±, birine ise merkez valiliÄŸi görevinden atama yapÄ±ldÄ±. Valisi deÄŸiÅŸen 39 ilden 13'ü büyükÅŸehir statüsündekilerden oluÅŸuyor.

AyrÄ±ca, 21 ilin valileri Mülkiye BaÅŸmüfettiÅŸi olarak görevlendirildi. Bir kadÄ±n vali Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± emrine alÄ±ndÄ±, bir ile de yeni kadÄ±n vali atandÄ±.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ankara ValiliÄŸine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da Ä°stanbul ValiliÄŸine getirildi.

AdÄ±yaman Valisi Nurullah Naci KalkancÄ±, Ankara Valisi Ercan Topaca, Artvin Valisi Ömer DoÄŸanay, BartÄ±n Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi Ä°zzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin KÄ±lÄ±ç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman KamçÄ±, KÄ±rÄ±kkale Valisi Mehmet Ä°lker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi Ä°rfan BalkanlÄ±oÄŸlu, TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, UÅŸak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi TuÄŸba YÄ±lmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Zonguldak Valisi Ahmet ÇÄ±nar, Mülkiye BaÅŸmüfettiÅŸi oldu.

YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN VALÄ°LER

Aksaray Valisi Aykut Pekmez AdÄ±yaman ValiliÄŸine, Bingöl Valisi Ali MantÄ± Aksaray ValiliÄŸine, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ankara ValiliÄŸine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa ValiliÄŸine, GümüÅŸhane Valisi Okay MemiÅŸ Erzurum ValiliÄŸine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep ValiliÄŸine, Kars Valisi Rahmi DoÄŸan Hatay ValiliÄŸine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Ä°stanbul ValiliÄŸine, Isparta Valisi Åžeyhmus GünaydÄ±n Kayseri ValiliÄŸine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya ValiliÄŸine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya ValiliÄŸine, Bolu Valisi AydÄ±n BaruÅŸ Malatya ValiliÄŸine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa ValiliÄŸine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize ValiliÄŸine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya ValiliÄŸine, MuÅŸ Valisi Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m TekirdaÄŸ ValiliÄŸine, Bitlis Valisi Ä°smail UstaoÄŸlu Trabzon ValiliÄŸine, Rize Valisi ErdoÄŸan BektaÅŸ Zonguldak ValiliÄŸine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova ValiliÄŸine atamasÄ± gerçekleÅŸtirildi.

YENÄ° ATANAN VALÄ°LER

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mülga Dernekler Dairesi BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Doruk Artvin ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Genel Müdürü Sinan Güner BartÄ±n ValiliÄŸine, TBMM BaÅŸkan BaÅŸmüÅŸaviri Mustafa Çiftçi Çorum ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mülga Mahalli Ä°dareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Personel Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamuran TaÅŸbilek GümüÅŸhane ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mülkiye TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ± Ömer SeymenoÄŸlu Isparta ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸaviri Türker Öksüz Kars ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanÄ± Yunus Sezer KÄ±rÄ±kkale ValiliÄŸine, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ller Ä°daresi Genel Müdürü Ä°lker Gündüzöz MuÅŸ ValiliÄŸine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas ValiliÄŸine, MEB Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel Müdürü Funda KocabÄ±yÄ±k UÅŸak ValiliÄŸine atandÄ±.

KAYMAKAMLIKTAN VALÄ°LÄ°K GÖREVÄ°NE ATANANLAR

Esenler KaymakamÄ± Hulusi Åžahin'in Batman ValiliÄŸine, BeypazarÄ± KaymakamÄ± Kadir Ekinci'nin Bingöl ValiliÄŸine, GaziosmanpaÅŸa KaymakamÄ± Oktay ÇaÄŸatay'Ä±n Bitlis ValiliÄŸine, YÄ±ldÄ±rÄ±m KaymakamÄ± Ahmet Ümit'in Bolu ValiliÄŸine, ÅžiÅŸli KaymakamÄ± Ä°dris AkbÄ±yÄ±k'Ä±n Hakkari ValiliÄŸine, Etimesgut KaymakamÄ± Fuat Gürel'in Karabük ValiliÄŸine, Ä°skenderun KaymakamÄ± Recep Soytürk'ün Kilis ValiliÄŸine, KayapÄ±nar KaymakamÄ± Ozan BalcÄ±'nÄ±n Tokat ValiliÄŸine, Çankaya KaymakamÄ± Kadir ÇakÄ±r'Ä±n da Yozgat ValiliÄŸine atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±.

BAKANLIKLARA DAÄ°R ATAMA KARARLARI

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ±, Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin atama kararlarÄ± da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Mülkiye BaÅŸmüfettiÅŸi Mehmet Alpaslan IÅŸÄ±k, Mülkiye TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na; Mülkiye BaÅŸmüfettiÅŸi Ali Çelik, Ä°ller Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸüne; Mülkiye MüfettiÅŸi Hüseyin KürÅŸat KÄ±rbÄ±yÄ±k, Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na; Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Engin SarÄ±ibrahim, Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸüne; Göç Ä°daresi Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah Ayaz, Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸüne; Dr. ÖÄŸretim Üyesi Gökçe Ok, Göç Ä°daresi Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nda da Engelli ve YaÅŸlÄ± Hizmetleri Genel Müdürü Ä°shak Çiftçi görevden alÄ±narak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Orhan Koç, Sosyal YardÄ±mlar Genel Müdürü Mehmet Abdulhalim Türkkan görevden alÄ±narak yerine Bülent TekbÄ±yÄ±koÄŸlu getirildi.

Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda açÄ±k bulunan BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±na Nurullah Ä°ÅŸler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram'Ä±n atamalarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nda açÄ±k bulunan Sinema Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise Mustafa Selçuk Yavuzkanat'Ä±n atamasÄ± gerçekleÅŸtirildi.

YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Abdullah Eren atandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 08:32

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