Ä°nce: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±l sÃ¼rmeyeceÄŸini senet veririm

CHP'li Muharrem Ä°nce: Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±l sÃ¼rmeyeceÄŸini senet veririm size.

CHP'li Muharrem Ä°nce, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â seÃ§imlerinin 5 yÄ±ldan erken yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda senet verebileceÄŸini belirterek, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±l sÃ¼rmeyeceÄŸini senet veririm size, hiÃ§ merak etmeyin" dedi.

24 Haziran Genel SeÃ§imleri'nde CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± ve eski milletvekili Muharrem Ä°nce, partisinin AdapazarÄ±'nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda dÃ¼zenlediÄŸi "Cumhuriyet Gecesi"Â programÄ±na katÄ±larak 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlama etkinliklerine eÅŸlik etti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin 5 yÄ±ldan erken yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda senet verebileceÄŸini belirten Ä°nce, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±l sÃ¼rmeyeceÄŸini senet veririm size, senet veririm hiÃ§ merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayÄ±z. Bir mucize oluÅŸturmak zorundayÄ±z, olmazlarÄ± olur kÄ±lmalÄ±yÄ±z. Bu Ã¼lkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi gÃ¶revini yapmayabilir, bu Ã¼lkede kurumlar Ã§Ã¶kertilmiÅŸ diz Ã§Ã¶ktÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabilir, bu Ã¼lkenin Ã¼niversiteleri suskun, sivil toplumu iÃ§ine kapanmÄ±ÅŸ olabilir. BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen emin olun ki her mahkemede bir mÃ¼baÅŸir, her karakolda bir Ã§avuÅŸ, her okulda bir Ã¶ÄŸretmen, her daÄŸda bir Ã§oban, her caddede bir esnaf, her okulda bir Ã¶ÄŸrenci var CumhuriyetÃ§i bunu bÃ¶yle bilin" diye konuÅŸtu. (DHA)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan genÃ§lere: Biz yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ysak, bize hesap sorun

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 00:49

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