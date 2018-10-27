KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan genÃ§lere: Biz yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ysak, bize hesap sorun

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Genel baÅŸkanlÄ±k yolunda kimsenin yolunu kesmedim.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Türkiye'de gençlik ve siyaset" konulu konferansa katÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Kampüsü'nde düzenlenen konferansa KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu ile üniversite öÄŸrencileri katÄ±ldÄ±.

'24 HAZÄ°RAN'DA EÄžER BÄ°R HAYAL KIRIKLIÄžI YARATTIYSAK BUNUN SORUMLUSU BÄ°ZÄ°Z'

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 24 Haziran gecesi hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "24 Haziran'da eÄŸer bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ysak bunun sorumlusu biziz. Hiç baÅŸka bir yerde sorumlu aramaya gerek yok. O gece belki daha iyi yönetilebilirdi. Yönetilmedi. Benim kalkÄ±p da, 'Ben iyi yaptÄ±m. O kötü yaptÄ±. O iyi yaptÄ±, ben kötü yaptÄ±m' diye kÄ±sÄ±r bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n içine girmenin hiçbir mantÄ±ÄŸÄ± yok. Sorumluluk varsa bu bize aittir. YanlÄ±ÅŸlÄ±k varsa bu da bize aittir. Kabahat sizde deÄŸil, bizde. Bu bir umutsuzluk nedeni olmalÄ± mÄ±? HayÄ±r, asla. KonuÅŸmamda söylediÄŸim gibi insanlÄ±k tarihi hak isteyen ve hak peÅŸinde koÅŸan insanlarÄ±n tarihidir. AdaletsizliÄŸe karÅŸÄ± mücadele tarihidir. EÄŸer bir yerde bir hata oldu, 'ben bir daha sandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim, bir daha demokrasiyi savunmayacaÄŸÄ±m ya da demokrasinin yanÄ±nda yer almayacaÄŸÄ±m' demek gençlere yakÄ±ÅŸmaz. Gençler mücadeleyi yapmalÄ±. Biz yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ysak, bize hesap sorun. Biz bunun hesabÄ±nÄ± vermeye razÄ±yÄ±z. Ama 'sandÄ±ÄŸa gitmeyeceÄŸim' demek dikta yönetimine teslim olmak demektir" diye konuÅŸtu.

'BENÄ°M GÖREVLERÄ°MDEN BÄ°RÄ°SÄ° DE YENÄ° GENEL BAÅžKAN ADAYLARINI YETÄ°ÅžTÄ°RMEKTÄ°R'

Genel baÅŸkanlÄ±k yolunda kimsenin önünü kesmediÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hesap uzmanlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, bürokrasideki görevlerin tamamÄ±na teklif geldiÄŸi için geldim. Grup BaÅŸkanvekilliÄŸi içinde gönüllü olmadÄ±m, zorla yaptÄ±rÄ±ldÄ±m. Ben plan bütçe üyesi olarak gayet güzel görevimi yapÄ±yordum. Pek çok ÅŸeyi Türkiye'nin gündemine taÅŸÄ±dÄ±m. Benim iradem dÄ±ÅŸÄ±mda bu görevdir olacaksÄ±n dediler, tamam dedim. Daha sonra genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa getirildim. Benim görevlerimden birisi de yeni genel baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± yetiÅŸtirmektir. Hiç kimsenin genel baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± önünü kesmedim kesmeye de niyetim yoktur. En tipik örneÄŸi, son kurultayda imza verenler oldu, vermeyenler oldu. Biz 100 belediye baÅŸkan adayÄ± belirledik, bunlarÄ±n içinde kurultay olsun diye imza atanlar da vardÄ±. AyrÄ±m yapmadÄ±m. Ä°mza sayÄ±sÄ± fazla görülsün diye birden fazla notere gidip imza atanlara sadece itiraz ettim. Yani sahtekârlÄ±k yapanlar, sahtekârlÄ±k yapanÄ±n partide yeri yoktur" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 00:20

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