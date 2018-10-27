Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili soruÅŸturma

Dersim'de 2 askerin soÄŸuk hava nedeniyle hipotermiye girerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi ile ilgili Tunceli ValiliÄŸi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Dersim'in NazÄ±miye ilçesinde düzenlene operasyonda iki askerin donma sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Tunceli ValiliÄŸi, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Anadolu AjansÄ±ndan geçilen bilgiye göre Valilik, Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca NazÄ±miye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda gerçekleÅŸtirilen operasyonda, olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan etkilenen birliklerin hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÄ±smen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiÄŸi bilgisini verdi.

Bölgede 2 jandarma özel harekat tim personelinin hipotermi tanÄ±sÄ± ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen 1 jandarma personelinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiÄŸi fakat kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerler Ferruh Dikmen (26) ve AsÄ±m Türkel'in (23) cenazaleri, ElazÄ±ÄŸ'da düzenlenen törenin ardÄ±ndan memleketleri Mersin'e gönderildi.

Sosyal medyada yurttaÅŸlar, gazeteciler ve milletvekilleri #Donuyoruz etiketi ile askerlerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine tepki gösterdi.

Mesele;

DünyanÄ±n en büyük havalimanÄ±nÄ±,

en uzun köprüsünü,

en çok odalÄ± sarayÄ±nÄ± yapmakta deÄŸil.

Mesele itibarda deÄŸil.

Mesele, 2018 Ekim'inde 2 askerini donarak ÅŸehit vermiÅŸsin, var mÄ± ötesi?

Åžehitlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.#Donuyoruz — Veli AÄžBABA (@veliagbaba) 27 Ekim 2018

Gerekli teçhizat olmadÄ±ÄŸÄ± için donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan iki askerimizin ölümünden sorumlu olanlar bir an önce araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, soruÅŸturulmalÄ± ve sorumlular ivedilikle açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lmalÄ±dÄ±r.#Tunceli #Donuyoruz pic.twitter.com/rzGmliQFIY — cihangir islam (@cihangirislam) 27 Ekim 2018

Saraydaki hurma aÄŸaçlarÄ±nÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ± için Fransa’dan getirdiÄŸiniz yer altÄ± Ä±sÄ±tÄ±cÄ±larÄ± nasÄ±l iyi Ä±sÄ±tÄ±yormu bahçenizdeki hurmalarÄ± çünkü biz üÅŸüyoruz, donuyoruz, Tabi hurmalar saÄŸ olsun diyeceÄŸiz yine sonunda...#Donuyoruz pic.twitter.com/E7SqUJjvly — Serhat AKSOY (@SrhtAksoy) 27 Ekim 2018

Ä°ÅŸte Marx, "din toplumun afyonudur" derken tam da bunu kastetmiÅŸti... Ä°hmal yüzünden donarak telef olan iki çocuk, topluma ve çocuklarÄ±n ailelerine dini söylemlerle "ÅŸehit" diye yutturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor... 21. yüzyÄ±l insanÄ±na yakÄ±ÅŸmÄ±yor... Çok yazÄ±k...#Donuyoruz pic.twitter.com/dZ01q6Xt4j — _TurkeyIsn'tHindi_ (@dammak_tr) 27 Ekim 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 14:12

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