Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili soruÅŸturma

FotoÄŸraf: DHA

Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili soruÅŸturma

    • 27 Ekim 2018 01:26

    Dersim'de 2 askerin soÄŸuk hava nedeniyle hipotermiye girerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi ile ilgili Tunceli ValiliÄŸi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    Dersim'in NazÄ±miye ilçesinde düzenlene operasyonda iki askerin donma sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Tunceli ValiliÄŸi, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    Anadolu AjansÄ±ndan geçilen bilgiye göre Valilik, Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca NazÄ±miye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda gerçekleÅŸtirilen operasyonda, olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan etkilenen birliklerin hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÄ±smen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiÄŸi bilgisini verdi.

    Bölgede 2 jandarma özel harekat tim personelinin hipotermi tanÄ±sÄ± ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen 1 jandarma personelinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiÄŸi fakat kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

    YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerler Ferruh Dikmen (26) ve AsÄ±m Türkel'in (23) cenazaleri, ElazÄ±ÄŸ'da düzenlenen törenin ardÄ±ndan memleketleri Mersin'e gönderildi.

    Sosyal medyada yurttaÅŸlar, gazeteciler ve milletvekilleri #Donuyoruz etiketi ile askerlerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine tepki gösterdi.

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 14:12
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