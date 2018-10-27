Dersim'de 2 asker donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

FotoÄŸraf: Ä°smail Åžen/AA

Dersim'de 2 asker donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    • 27 Ekim 2018 01:26

    Dersim'de 2 askerin hipotermi sebebi ile yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtilirken yurttaÅŸlar #Donuyoruz etiketi ile sosyal medyada olaya tepki gÃ¶sterdi.

    Dersim'in NazÄ±miye ilçesinde düzenlene operasyonda iki askerin donma sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

    Anadolu AjansÄ±ndan geçilen bilgiye göre Valilik, Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca NazÄ±miye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda gerçekleÅŸtirilen operasyonda, olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan etkilenen birliklerin hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÄ±smen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiÄŸi bilgisini verdi.

    Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanÄ±sÄ± ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen 1 jandarma personelinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiÄŸi fakat kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. HayatÄ±nÄ± kaybeden 2 askerin cenazesinin ElazÄ±ÄŸ'a götürüldüÄŸü belirtildi.

    Sosyal medyada yurttaÅŸlar, gazeteciler ve milletvekilleri #Donuyoruz etiketi ile askerlerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine tepki gösterdi.

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 08:57
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