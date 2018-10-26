Dersim'de 1 asker donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 asker de hastanede

Dersim'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, soÄŸuk hava ve tipi nedeniyleÂ 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 asker de hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Dersim’in Nazimiye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda, operasyonda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bulunduÄŸu alanda dün geceden beri etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, soÄŸuk hava ve tipi nedeniyle 2 asker aÄŸÄ±r donma tehlikesi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle alÄ±nan 2 asker, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Askerlerden biri burada yapÄ±lan tüm müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. DiÄŸer askerin tedavisi ise sürüyor.

Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kÄ±rsal alanÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda SarÄ±yayla köyü kÄ±rsalÄ±na operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koÅŸullarÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± nedeniyle yüksek kesimlerde aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olmasÄ±ndan sonra hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 5 derecelere kadar indi. Dün gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aÅŸÄ±rÄ± tipi ve sisin de etkili olmasÄ±yla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aÅŸÄ±rÄ± donma tehlikesi yaÅŸamalarÄ± üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüÄŸü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak, tedaviye alÄ±ndÄ±. Askerlerden biri burada yapÄ±lan tüm müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DiÄŸer askerin tedavisinin ise sürdüÄŸü belirtildi.

VALÄ°LÄ°KTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca NazÄ±miye KÄ±rsalÄ±nda terörist unsurlara yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonda; olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan etkilenen birliklerimiz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÄ±smen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edilmiÅŸ, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanÄ±sÄ± ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiÅŸtir. Burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen (1) Jandarma personelimiz ÅŸehit olmuÅŸ, diÄŸer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edilmektedir. Åžehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. Ä°limizde terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar azim ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürülmektedir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 00:56

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