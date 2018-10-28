BahÃ§eli ve KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacak

MHP lideri BahÃ§eli ve CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ilk kez Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayacak.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ardÄ±ndan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da Ä°stanbul'daki yeni havalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ törenine ve Cumhuriyet Resepsiyonu'na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, DumlupÄ±nar Belediyesi için yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Konukevi ve Sosyal Tesis'in açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lmak üzere Kütahya'nÄ±n Domaniç ilçesine gelen Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ilk olarak Belediye BaÅŸkanÄ± MHP'li Niyazi Tezcan'Ä± ziyaret etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu belediyeyi ziyareti sÄ±rasÄ±nda, bir gazetecinin "YarÄ±n yeni havalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na ve akÅŸamki Cumhuriyet Resepsiyonu'na katÄ±lacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki soruna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"HayÄ±r, hayÄ±r. Ankara'da olacaÄŸÄ±z. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, baÅŸkentimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Bizim için en deÄŸerli olan odur. Cumhuriyetten baÅŸka deÄŸerli bir ÅŸey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z.”

BAHÇELÄ° DE KATILMIYOR

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de Ä°stanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu, Ä°stanbul'da yeni havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreniyle birlikte gerçekleÅŸecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 16:00

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