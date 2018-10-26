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FotoÄŸraf: AA
BahÃ§eli, 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacak
26 Ekim 2018 22:54
MHP lideri BahÃ§eli'nin, Ä°stanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ä°stanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayacak.
29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu, Ä°stanbul'da yeni havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreniyle birlikte gerçekleÅŸecek.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, ilk kez Ä°stanbul'da düzenlenecek resepsiyona katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)
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