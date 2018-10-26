BahÃ§eli, 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacak

FotoÄŸraf: AA

BahÃ§eli, 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacak

    • 26 Ekim 2018 22:54

    MHP lideri BahÃ§eli'nin, Ä°stanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ä°stanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'na katÄ±lmayacak.

    29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu, Ä°stanbul'da yeni havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreniyle birlikte gerçekleÅŸecek. 

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, ilk kez Ä°stanbul'da düzenlenecek resepsiyona katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

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