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FotoÄŸraf: Flickr
TecavÃ¼z hÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ cezaevinde penisini kesti
26 Ekim 2018 21:02
Ã‡anakkale Cezavi'nde 'tecavÃ¼z' suÃ§undan yatanÂ mahkum penisiniÂ kesti.Â Penisin yerine dikilemeyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Çanakkale AçÄ±k Cezavi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M.K., "Ne geldiyse baÅŸÄ±ma senden geldi" dedikten sonra, meyve bÄ±çaÄŸÄ±yla penisini kesti.
Çanakkale AçÄ±k Cezaevi'ndeki olay, dün akÅŸam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bÄ±çaÄŸÄ±nÄ± eline alÄ±p, "Ne geldiyse baÅŸÄ±ma senden geldi" dedikten sonra penisini kesti. M.K., cezaevi yetkililerinin çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DoktorlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde penisin yerine dikilemeyeceÄŸi belirtilerek, ameliyata alÄ±nan M.K.'ye idrar çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± için sonda takÄ±ldÄ±.
M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi. (Çanakkale/DHA)
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