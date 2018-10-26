TecavÃ¼z hÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ cezaevinde penisini kesti

Ã‡anakkale Cezavi'nde 'tecavÃ¼z' suÃ§undan yatanÂ mahkum penisiniÂ kesti.Â Penisin yerine dikilemeyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Çanakkale AçÄ±k Cezavi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M.K., "Ne geldiyse baÅŸÄ±ma senden geldi" dedikten sonra, meyve bÄ±çaÄŸÄ±yla penisini kesti.

Çanakkale AçÄ±k Cezaevi'ndeki olay, dün akÅŸam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bÄ±çaÄŸÄ±nÄ± eline alÄ±p, "Ne geldiyse baÅŸÄ±ma senden geldi" dedikten sonra penisini kesti. M.K., cezaevi yetkililerinin çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DoktorlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde penisin yerine dikilemeyeceÄŸi belirtilerek, ameliyata alÄ±nan M.K.'ye idrar çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± için sonda takÄ±ldÄ±.

M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi. (Çanakkale/DHA)

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