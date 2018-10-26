Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yol iÃ§in zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± sÃ¶ktÃ¼

Menemen Egekent 2â€™de Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yol iÃ§in zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± ortasÄ±ndan budayarak sÃ¶ktÃ¼rdÃ¼.

Metehan UD

Ä°zmir

Menemen Egekent 2’de yol çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± ortasÄ±ndan budayarak söktürdü. Zeytin aÄŸaçlarÄ± dozerlerle yerinden sökülme çalÄ±ÅŸÄ±rken çekim yapmak isteyen vatandaÅŸlara da engel olunmak istendi.

Daha öncesinde Urla’da ÅŸantiye ve Foça’da arÄ±tma tesisi yapÄ±mÄ± için zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± söktürme ile gündeme gelen Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi bu sefer de yol yapÄ±mÄ± için zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± yerinden etti. BüyükÅŸehir ihalesini alan taÅŸeron ÅŸirket, Menemen Egekent 2’de yol geniÅŸletme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda onlarca yaÅŸÄ±ndaki çok sayÄ±da zeytin aÄŸacÄ±nÄ± ilk olarak ortasÄ±ndan budadÄ±.

SÖKÜLEN ZEYTÄ°N EN AZ 40

Evrensel’e ulaÅŸan vatandaÅŸlarÄ±n verdiÄŸi bilgilere göre budanan zeytin aÄŸacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 40 olduÄŸu belirtilirken budama iÅŸlemi sonrasÄ±nda aÄŸaçlar iÅŸ makinesi kepçeleri ile yerinden çÄ±karÄ±ldÄ±. Sökülen aÄŸaçlarÄ±n Menemen Ulu Koop’taki yeni parka taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± söylendi. Bu iÅŸlemler sÄ±rasÄ±nda Menemen Belediyesi ekipleri de hazÄ±r bulunuyordu.

ÇEKEN VATANDAÅž ENGEL OLUNMAK Ä°STENDÄ°

AÄŸaç katliamÄ±nÄ± çekmek isteyen vatandaÅŸlara ise engel olunmak istendi, izninin olup olmadÄ±ÄŸÄ± soruldu. TaÅŸeron ÅŸirket yetkilileri aÄŸaçlarÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yerin çekilmesini istedi. VatandaÅŸlarÄ±n ‘aranÄ±zda aÄŸaç sökümünde uzman birisi var mÄ±’ sorusu ise cevapsÄ±z kaldÄ±. VatandaÅŸlar, zeytin aÄŸaçlarÄ± kurtularak bölgenin imara açÄ±lmak istendiÄŸini dile getirdi.

SÖKÜM ADI ALTINDA TEMÄ°ZLÄ°K

Zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesimi yasak olduÄŸu için bu tür durumlarda söküm adÄ± altÄ±nda bölgedeki zeytin aÄŸaçlarÄ± temizleniyor. Uzmanlar ise zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±manÄ±n mümkün olduÄŸunu ancak kepçelerle deÄŸil özel söküm makineleri ile yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdiler.

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