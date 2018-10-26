ABD'deki bombalÄ± paket olayÄ±nda bir kiÅŸi tutuklandÄ±

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 4 gÃ¼n iÃ§inde sayÄ±larÄ± 11'e yÃ¼kselen bombalÄ± paketlere iliÅŸkin bir kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. KiÅŸi tutuklandÄ±.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 4 gün içinde sayÄ±larÄ± 11'e yükselen bombalÄ± paketlere iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Miami’de bir kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±.

Federal SoruÅŸturma Bürosu (FBI) ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä± eleÅŸtiren kiÅŸi ya da kurumlara gönderilen bombalÄ± paketler konusunda soruÅŸturmayÄ± Florida eyaletine yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.

ABD’de giderek dehÅŸet yaratmaya baÅŸlayan paketler;

- eski BaÅŸkan Barack Obama,

- eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve First Lady Hillary Clinton,

- eski Adalet BakanÄ± Eric Holder,

- eski CIA Direktörü John Brennan,

- Temsilciler Meclisi Kaliforniya üyesi Maxine Waters,

- Demokrat Parti’nin baÄŸÄ±ÅŸçÄ±larÄ±ndan ünlü milyarder George Soros’un adreslerine gönderildi.

Maxine Waters’Ä±n hem ofis hem ev adresine paketler yollandÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.

AyrÄ±ca bu kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda CNN haber kanalÄ±nÄ±n New York stüdyolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Time Warner binasÄ±na, ünlü oyuncu Robert De Niro’nun restoranÄ±na da bombalÄ± paketler yollandÄ±.

FBI ayrÄ±ca eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden’Ä±n adresine gönderilen iki ayrÄ± paketi de posta daÄŸÄ±tÄ±m merkezindeyken ele geçirdi.

FBI, bombalÄ± paketlerden en az beÅŸinin üzerinde gönderici adresi olarak eski Demokrat Parti Ulusal Komitesi BaÅŸkanÄ± Debbie Wasserman Schultz’un adresinin olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Eski Adalet BakanÄ± Eric Holder’a gönderilen paket, adres yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gönderici olarak görünen Schultz’un adresine gitti. Eski CIA Direktörü Brennan’a gönderilen bombalÄ± pakedin üzerinde de adres olarak CNN televizyonun New York stüdyolarÄ±nÄ±n adresi yazÄ±ldÄ±. (DHA)

ABDâ€™de alarm: Clinton ve Obama'ya patlayÄ±cÄ± bulunan paket yollandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 23:16

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