Beyaz Saray Putinâ€™i Washington'a davet etti

ABD, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in Beyaz Sarayâ€™a davet edildiÄŸini duyurdu. Putin'in kabul edip etmediÄŸi konusunda bilgi verilmedi.

ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin’in Beyaz Saray’a davet edildiÄŸini duyurdu.

Bolton’un açÄ±klamasÄ±, Temmuz ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan ancak kamuoyunun tepkisini çektiÄŸi için askÄ±ya alÄ±nan toplantÄ±ya geri dönüÅŸ sinyali olarak görüldü.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Putin ile Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de bir araya geldikten sonra, Putin’i Washington’a davet etmiÅŸti ancak bu davetin, Trump’Ä±n Rusya’ya yakÄ±nlaÅŸmasÄ± olarak görülmesi üzerine ertelenmiÅŸti.

Bolton, Putin ve üst düzey güvenlik görevlileriyle Moskova’da gerçekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±dan birkaç gün sonra Gürcistan’daki bir konferansta, “Putin’i Washington’a davet ettik” dedi.

Putin’in daveti kabul edip etmediÄŸi konusunda bilgi verilmedi.

Putin’in daha önce bir ABD baÅŸkanÄ±yla son görüÅŸmesi 2015 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu’nda Obama ile gerçekleÅŸmiÅŸti.

Trump’Ä±n daha önceki daveti, kendi partisi olan Cumhuriyetçiler tarafÄ±ndan, Putin’in bir düÅŸman olduÄŸu ve Beyaz Saray ziyaretine uygun olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla eleÅŸtirilmiÅŸti.

Trump ise Rusya ile iyi iliÅŸkilerin ABD’nin yararÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Ä°ki lider 11 KasÄ±m tarihinde Birinci Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n 100. YÄ±ldönümünde Paris’te bir araya gelecek. (DHA)

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