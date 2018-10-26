NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir iÃ§in CHP'den aday adayÄ± oldu

Ä°zmirâ€™de, NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼l Batur, CHP'nin Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in resmi baÅŸvurusunu yaptÄ±.Â

Ä°zmir’de, NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± Abdül Batur, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± için resmi baÅŸvurusunu yaptÄ±.

NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± Abdül Batur, baÅŸvuru süresinin bitmesine bir saat kala, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± oldu, dosyasÄ±nÄ± CHP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Deniz Yücel'e teslim etti. Yücel, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinin çok deÄŸerli olduÄŸunu belirterek, "Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Aziz KocaoÄŸlu'nun aday adayÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±ndan sonra birçok birbirinden deÄŸerli isim gündeme geldi. Abdül Batur da bunlardan biri. Kendisine görev verildiÄŸi takdirde bizi en iyi ÅŸekilde temsil edeceÄŸine, partimizi sürükleyeceÄŸine, bu bayraÄŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ettireceÄŸine, toplumun her kesimini kucaklayarak belediyeyi yöneteceÄŸine inanÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

'BELEDÄ°YECÄ°LÄ°KTE TECRÜBEM VAR'

Abdül Batur da NarlÄ±dere'yi 4 dönemdir yönettiÄŸini, deneyimli olduÄŸunu ifade ederek, "Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan önce 5 sene de Ä°ZBETON Genel MüdürlüÄŸünden gelen tecrübemiz var. DoÄŸduÄŸumuz bu kente hizmet aÅŸkÄ±yla yola çÄ±karak aday adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klÄ±yoruz” dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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