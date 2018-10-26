Trump, ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§menleri seÃ§im malzemesi yapÄ±yor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika Ã¼lkerlerinden ABD'ye ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 7 bin dolayÄ±nda mÃ¼lteciyi 'terÃ¶rist' olarak nitelendiriyor.

Gözde ÇaÄŸrÄ± ÖZKÖSE

Orta Amerika ülkelerinden 7 bin dolayÄ±nda mülteci, yaÅŸadÄ±klarÄ± yoksulluk, ÅŸiddet ve baskÄ± politikalarÄ± nedeniyle ABD yolunda. Ülkesine ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan bu mültecileri “terörist” olmakla suçlayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, “mülteci korkusu” politikasÄ± ile 6 KasÄ±m’daki Midterm Seçimleri’nde baÅŸarÄ± saÄŸlama hedefinde.

YaÅŸadÄ±klarÄ± Orta Amerika ülkelerinin kötü ekonomik ve siyasal koÅŸullarÄ±nda kendilerine dair bir gelecek göremeyen binlerce insan, sosyal medya üzerinden örgütlenerek taÅŸÄ±yabilecekleri kadar yükle Amerika BirleÅŸik Devletleri’ne (ABD) girmek üzere yola çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Yürüyerek binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuÄŸa çÄ±kan mülteciler, daha ABD’ye varmadan popülist, saÄŸ, Ä±rkçÄ± ve içe dönük politikalarÄ±yla bilinen BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n hedefi haline geldi.Trump, ülkesine girmek isteyen bu mültecileri ÅŸimdiden seçim kampanyasÄ±nÄ±n malzemesi haline getirdi.

ABD’de 6 KasÄ±m 2018’de “Midterm Seçimleri” adÄ± verilen bir ara seçim yapÄ±lacak. Bu seçimi kazanan taraf, Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayÄ±p, 2 yÄ±l sonra yapÄ±lacak olan BaÅŸkanlÄ±k seçimlerinde etkili olacak. Daha önceki baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde mülteci karÅŸÄ±tÄ±, beyaz üstünlükçü kitlede mülteci korkusunu büyüten, nefretçi politikalarÄ±yla baÅŸarÄ± saÄŸlayan Donald Trump, denenmiÅŸ ve baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmÄ±ÅŸ sistemini, bu seçimler öncesi yeniden devreye soktu.

MÜLTECÄ°LERE ‘TERÖRÄ°ST’ DEDÄ°

“Midterm seçimlerini unutmayÄ±n!” diye tweet atan 55 milyon takipçili Donald Trump, ülkesine doÄŸru gelmekte olan grup için elinde teyitli herhangi bir bilgi bulunmaksÄ±zÄ±n “AralarÄ±nda OrtadoÄŸulu teröristlerin de bulunduÄŸu grup sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za yürüyor” ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulundu. DemokratlarÄ± ve ABD mahkemelerini bu mültecilere yönelik daha sert önlemler almasÄ±nÄ± engellemekle suçlayan Donald Trump, yine Guatemala, Honduras ve El Salvador’u da mülteci kafilesinin önünü kesmemekle suçluyor.

ABD’de Latin kökenli, Ä°spanyolca konuÅŸan milyonlarca seçmen bulunuyor. Mülteci karÅŸÄ±tÄ± politikasÄ± ile bu seçmen kitlesini görmezden gelen Trump’Ä±n, yine Müslümanlardan korkan bir kitleye hitap ettiÄŸi yönünde deÄŸerlendirmeler de yapÄ±lÄ±yor.

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YOKSULLUK, ÅžÄ°DDET VE BASKILAR GÖÇE ZORLADI

Guatemala ve Honduras gibi ülkelerde yaÅŸayan halkÄ±n en temel ekonomik ihtiyaçlarÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±layamamasÄ±, polisin yozlaÅŸmasÄ±, ÅŸiddet politikalarÄ± ve uyuÅŸturucu kartellerinin insanlar üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± baskÄ±, bu insanlarÄ± göçe zorluyor. Trump yönetimi ise, bu Orta Amerika ülkelerine yapÄ±lan ekonomik yardÄ±mÄ± kesmekle tehdit ediyor. Ancak bu stratejinin Trump yönetimi açÄ±sÄ±ndan baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ± görüÅŸündeki uzmanlar, ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesmenin daha fazla göçe neden olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸüncesinde.

‘DAHA ÖNCE GELENLER FEDERAL HÜKÜMETÄ° DEVÄ°RMEDÄ°’

ABD sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸan bu mülteciler, ülkedeki Trump karÅŸÄ±tÄ± medya tarafÄ±ndan yeni yeni görülmeye baÅŸlandÄ±. Bir önceki göç kafilesinden yalnÄ±zca 200 kiÅŸinin Tijuana sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberlerde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “YalnÄ±zca taÅŸÄ±yabileceÄŸi kadar yükle ve hiçbir yardÄ±m almaksÄ±zÄ±n yürüyerek yolculuk eden bu insanlar, Trump’Ä±n söylediÄŸi gibi ABD’yi iÅŸgale gelmiyordu. Daha önce gelen hiçbir kafile Federal Hükümeti devirmeye yeltenmedi. EÅŸi ve dört çocuÄŸu daha önceki kafilerle gelen ve California’ya yerleÅŸen bir kiÅŸi ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: ‘ÇocuklarÄ±m Ä°ngilizce öÄŸrensin istiyorum. Okula gitsin, parkta oynasÄ±n ve oyuncak alabilsin istiyorum. BunlarÄ±n hiçbirisi bizim ülkemiz Guatemala’da yapÄ±lamÄ±yor.”

MÜLTECÄ°LERE DAÄ°R NEGATÄ°F ALGI YARATILIYOR

Trump yanlÄ±sÄ± medya ise, geçmiÅŸ yÄ±llara ait yine baÅŸka yerlerde yaÅŸanmÄ±ÅŸ polisle çatÄ±ÅŸma görüntülerini ABD’ye yürüyen mülteciler gibi sunmaya baÅŸladÄ±. Servis edilen bu haberlerle amaçlanan mültecilere dair negatif bir algÄ± yaratmak.

Ä°KÄ° HAFTA SONRA SINIRA ULAÅžACAKLAR

Kilometrelerce uzunluktaki Meksika-ABD sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n hangi noktasÄ±ndan ülkeye girecekleri kestirilemeyen kafilenin sÄ±nÄ±ra ulaÅŸmasÄ±na yaklaÅŸÄ±k 2 haftalÄ±k bir zaman kaldÄ±. Bu süreçte Meksika Göçmen Dairesi yetkilileri, 2 bin 727 kiÅŸi için iltica baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸ bulunmakta. UluslararasÄ± Af Örgütü görevlileri de göçmen kafilesinin yolculuÄŸunu gözlemlemek amacÄ±yla grup ile birlikte yürüyüÅŸ halinde. Trump yönetimi ise, göçmenleri karÅŸÄ±lamak için sÄ±nÄ±ra 2 bin 100 Ulusal MuhafÄ±z göndermiÅŸ durumda. YürüyüÅŸ devam edecek olursa Trump, 4 bin kiÅŸilik bir alay daha göndermekte tereddüt etmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

HASTALIK VE POLÄ°S TACÄ°ZÄ°

Mülteci kafilesinin zorlu ÅŸartlar altÄ±nda çÄ±ktÄ±klarÄ± yürüyüÅŸte hastalÄ±k ve polis tacizi kendini göstermeye baÅŸladÄ±.Duyulan bu korkular nedeniyle çoÄŸunluÄŸu çocuklu kadÄ±nlardan oluÅŸan bir grup, otobüslerle evlerine geri döndü. Nemli ve yaÄŸmurlu havada yürüyerek yolculuklarÄ±nÄ± sürdüren kafiledeki pek çok kiÅŸi hasta. Meksika hükümeti yürüyüÅŸlerini sürdürenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± 3 bin 500 kiÅŸi olarak açÄ±klarken, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yetkililerine göre bu rakamÄ± 7 bin.

ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n CNN’e verdiÄŸi bilgiye göre ise, SalÄ± günü itibariyle Orta Amerika’dan Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na yürümek üzere yeni bir kafile daha oluÅŸmaya baÅŸladÄ±.

‘SAÄžCI POLÄ°TÄ°KACILAR GÖÇMENLERLE OYNUYOR’

ABD’de yaÅŸayan aktivist Erin Gallagher, ülkesine doÄŸru yola çÄ±kan mültecilere dair Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “Bu ilk gelen kafile deÄŸil, daha önce de gruplar halinde insanlar gelmiÅŸti ve bu iyi bir ÅŸey. Cesurca... Bu çok tehlikeli bir yolculuk ve bu yolculuk süresince yüzlerce kiÅŸi maÄŸdur oluyor, hatta öldürülüyor. Bu nedenle binlerce kiÅŸilik bir grup halinde yolculuk etmek bu insanlarÄ± koruyor. Bu kafile politize edildi. Çünkü saÄŸcÄ± politikacÄ±lar göçmenliÄŸi politik bir top olarak görür ve oynamaya da bayÄ±lÄ±rlar.”

Gallagher, ABD’de de yaÅŸayan insanlarÄ±n büyük kesiminin Orta Amerika’da ve Meksika’da neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Latinlere karÅŸÄ± örtülü bir Ä±rkçÄ±lÄ±k besleyen sÄ±radan ABD vatandaÅŸlarÄ±, politikacÄ±lar ve televizyon ne derse ona inanmaya meyilliler. Bu konuda inanÄ±lmaz sayÄ±da sahte haber çÄ±ktÄ±. Söylenenler gerçekten mide bulandÄ±rÄ±cÄ±. Trump taraftarlarÄ± göçmenlerin buraya oy vermeye geldiÄŸine inanÄ±yor ve bu gerçekten çok komik. AslÄ±nda bunu Türkiye’dekilerin anlamasÄ± lazÄ±m. Türkiye’de de Suriyelilerle ile ilgili benzer ÅŸeyler yaÅŸandÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

Gallagher, bu sözlerine ÅŸunlarÄ± ekledi: “Ä°ÅŸin en üzücü yanÄ± ise, bu insanlarÄ±n tek amacÄ±nÄ±n yoksulluk ve ÅŸiddetten sÄ±ÄŸÄ±nacak bir yer arÄ±yor olmalarÄ±. Her birinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lÄ±k baÅŸvurusu için geçerli nedenleri var. Oysa AmerikalÄ±lar, bu insanlarÄ±n tehlikede olduÄŸuna inanmÄ±yor. Bu yalan haberleri yayanlar arasÄ±nda YargÄ±tay mensuplarÄ± bile var. Hatta Donald Trump, bu insanlarÄ±n Guatemala hükümetinden aldÄ±ÄŸÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bu yolculuÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile söyledi.” (MA)

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