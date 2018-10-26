KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Cengiz: Cemal konsolosluÄŸa ilk kez gitmedi

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 2 Ekim gÃ¼nÃ¼nden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce de konsolosluÄŸa gittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürüldüÄŸü 2 Ekim gününden birkaç gün önce de Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gittiÄŸini açÄ±kladÄ±. Buna göre konsolosluk yetkilileri KaÅŸÄ±kçÄ±'dan evlililik evrakÄ± için birkaç gün sonra geri gelmesini istedi. Cengiz’in anlatÄ±mÄ±na göre KaÅŸÄ±kçÄ± konsolosluÄŸa ilk gidiÅŸinde bir sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± için 2 Ekim günü endiÅŸeli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi: Gerçekten hayati anlamda bir tehlike düÅŸünmüyordu.

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz, Habertürk televizyonunda konuÅŸtu.

‘GERGÄ°NLÄ°K ÇIKAR DÄ°YE KONSOLOSLUÄžA GÄ°TMEK Ä°STEMEDÄ°’

Cengiz’in olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi gün ve öncesine dair anlattÄ±klarÄ± ÅŸöyle: "KonsolosluÄŸa gitme sebebi, Türkiye'de hukuki kaideler var. Evli olmadÄ±ÄŸÄ±na dair evrak almasÄ± gerekiyordu. Cemal Bey'le bu evraÄŸÄ± sormak için Fatih Belediyesi'yle görüÅŸtük. Gerginlik çÄ±kar diye konsolosluÄŸa gitmek istemedi. Ben bunu burada yapmasam, evliliÄŸi burada gerçekleÅŸtirmesem diye sordu. Çünkü gitmek istemiyordu. Ä°stemiyordu bu topa girmeyi, konsoloslukta gergin bir hava olmasÄ±nÄ± istemiyordu. Bir sorgu, ülkesine dönmesiyle ilgili bir talep gibi bir takÄ±m ÅŸeyler olabilirdi ve bunu yaÅŸamak istemiyordu, buna hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. BaÅŸka bir ülkeye bile gitse yine Suudi KonsolosluÄŸu'ndan almasÄ± gerektiÄŸini öÄŸrenince Türkiye'deyim, Türkiye diÄŸerlerine nazaran daha kolay olabileceÄŸini düÅŸünüyordu."

“'TAMAM BÄ°Z SEN GELENE KADAR HAZIRLARIZ' DEMÄ°ÅžLER”

“Bir Suudi vatandaÅŸÄ±nÄ±n istediÄŸi bir evrakÄ± alabilmek için konsolosluÄŸa girdi, endiÅŸeliydi. Ondan daha fazla ben endiÅŸeliydim, beni içeri almadÄ±lar. KonsolosluÄŸun binasÄ±, arkadaÅŸÄ±m çÄ±kmadÄ± ben girip bakayÄ±m diyebileceÄŸiniz bir yer deÄŸil. Onun içeriden girdikten sonrasÄ± ben kimler çÄ±ktÄ±, hangi arabalar çÄ±ktÄ± diye baktÄ±m. Ä°kimiz de endiÅŸeliydik. Ve bir saat geçti, ÅŸunu düÅŸündüm, 'EÄŸer bir 10- 15 dakika daha çÄ±kmazsa benim gibi sormam gerekiyor' diye düÅŸündüm. Ben bunu düÅŸünürken Cemal çÄ±ktÄ±, mutlu çÄ±ktÄ±. Her ÅŸey yolunda dedi, ona içeriden bu evrakÄ±n birkaç gün içinde hazÄ±r olabileceÄŸini söylemiÅŸler. Ä°çeriden bu evrakÄ±n birkaç güne hazÄ±r olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸler. SalÄ± günü döneceÄŸini söylemiÅŸ. ArkasÄ±ndan 'tamam biz sen gelene kadar hazÄ±rlarÄ±z' demiÅŸler. Bunu ben de aynÄ± kendisi gibi düÅŸündüm. Önünü arkasÄ±nÄ± düÅŸünemiyorsun. Bu olumlu geliÅŸmeler içeride olanlar kendisini inanÄ±lma rahatlattÄ±. Kendisi havalimanÄ±na bÄ±raktÄ±m. Londra'da 3 günlük bir programÄ± vardÄ±."

‘O GÜN HÄ°Ç ENDÄ°ÅžELÄ° DEÄžÄ°LDÄ°’

“2 Ekim gerçekten çok çok zor bir gün. AnlatmasÄ± deÄŸerlendirmesi halen benim anlamadÄ±ÄŸÄ±m çok fazla sorunun olduÄŸu iÅŸin içinde bilemediÄŸim, bir yerde acaba bir ÅŸey ihmal mi ettik diye kendime sorduÄŸum bir gün. 2 Ekim'de normal bir ÅŸekilde Londra'dan dönüyor. O gün neler yapacaklarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸtuk. Ben onu o gün yalnÄ±z bÄ±rakmamam gerektiÄŸini hissettim. Konsolosluk yetkililerini aradÄ±. Arayan kiÅŸi saat 13.00'de uygun olduklarÄ±nÄ± söyledi, biz konsolosluÄŸa yöneldik, gündelik hayata dair ÅŸeyler konuÅŸtuk. O gün hiç endiÅŸeli deÄŸildi. KonsolosluÄŸa vardÄ±k, bu kez hiç beklemedik. Hemen telefonlarÄ± bana bÄ±raktÄ±, beni burada bekle dedi. BekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. O uzun bekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. Bu meselenin üzerinden çok zaman geçti ama bunu söylemek faydalÄ±; Cemal Bey'e buradayken bir programa katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸ rahatsÄ±zlanmasÄ± nedeniyle programÄ± bile yapamayacak dereceye gelmiÅŸti. EÄŸer burada Cemal Bey'e bir ÅŸey olursa kimi ararÄ±m diye düÅŸündüm. Ve ona sordum sana bir ÅŸey olursa kimi aramam lazÄ±m dedim. Bu olay konsolosluktan 3-4 gün önce oldu. Yasin Hoca'yla (Yasin Aktay) konuÅŸ dedi. Ben de tamam dedim. SÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya bana isimleri tembih etmiÅŸ olsa ciddi endiÅŸeleri vardÄ± anlamÄ±na gelir. Gerçekten hayati anlamda bir tehlike düÅŸünmüyordu. Bu bilgi bu anlamda önemli"

‘ÇOK BÜYÜK KORKU YAÅžADIM, NE YAPACAÄžIMI BÄ°LEMEDÄ°M’

"KapÄ±dan hiç ayrÄ±lmadÄ±m. Ben Cemal'in içeridekilerle konuÅŸtuÄŸunu, onlarÄ± özlediÄŸini düÅŸündüm. Ama uzun bir süre çÄ±kmadÄ±. Elim ayaÄŸÄ±m titremeye baÅŸladÄ±, hemen kardeÅŸimi aradÄ±m, "Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'nun mesaisi kaçta bitiyor bakar mÄ±sÄ±n" dedim, "15.30" dedi ve saat 16.00'da. Çok büyük korku yaÅŸadÄ±m, ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilemedim. DünyanÄ±n bütün renkleri, her ÅŸeyi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kafamdan indi. Ä°nanÄ±lmaz bir endiÅŸe ve baÄŸÄ±rma ihtiyacÄ± hissettim. KonsolosluÄŸu aradÄ±m dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸumu, Cemal Bey'in çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim. Bu kiÅŸi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ± ve bana içeride kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Cemal Bey buradan çÄ±kmadÄ± dedim. Çok büyük bir korku oluÅŸtu içimde, ne olmuÅŸtur diye düÅŸündüm. Sonra Yasin Aktay'Ä± aradÄ±m, birkaç kiÅŸiyi daha aradÄ±m Duran KÄ±ÅŸnakçÄ±'yÄ± aradÄ±m. EÄŸer içerideyse, sorguya çekildiyse beklerim dedim. Böyle bir ÅŸey olacaÄŸÄ±nÄ± bilseydim, benimle evlenmesini hiç istemezdim, içimde çok büyük bir manevi sorumluluk kaldÄ±. Evlenmek isteyen birinin baÅŸÄ±na böyle bir ÅŸey gelmesi hangi dilde açÄ±klanÄ±r. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± gibi dünyaya mal olmuÅŸ, vatansever, milliyetçi birine böyle bir ÅŸey yapÄ±lmasÄ± aklÄ±ma uzaktan yakÄ±nda aklÄ±ma gelmedi. Takiben günlerde gitmeye devam ettik, çünkü böyle bir ÅŸeyin gerçek olmasÄ± kadar olmama ihtimali de vardÄ±. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ olsaydÄ± kamera görüntüleri vardÄ±, emniyet görüntülerinde görürdük. Bu bana çok büyük bir umuttu. Ta ki, Suudi Arabistan'dan özel uçaklarÄ±n geldiÄŸi haberi Türk medyasÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± haberler bende baÅŸka bir duygu oluÅŸturdu. Ä°ÅŸin içinde benim sandÄ±ÄŸÄ±mdan çok daha büyük bir hadise olduÄŸunu o gün anladÄ±m. O gün konsolosluÄŸa gitmeyi bÄ±raktÄ±m. Bu konuyla alakalÄ± soruÅŸturma açÄ±ldÄ±, Fatih Emniyet'e ifade verdim. BilgisayarÄ±nÄ± evden alÄ±p götürdüm. Evde kullandÄ±ÄŸÄ± özel eÅŸyalarÄ±ndan seçerek götürdüm, saç vs istenmiÅŸti.”

Cengiz, beklentisinin sorumlularÄ±n yakalanÄ±p cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu söyledi. (DHA)

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