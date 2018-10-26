HDPâ€™den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: CHP ile herhangi bir resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz yok

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yerel seÃ§imlerle ilgili CHP ile resmi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

HDP Sözcüsü ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç, güncel geliÅŸmelere iliÅŸkin Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Mart 2019’da yapÄ±lacak yerel seçimlerle ilgili olarak “Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüÅŸmemiz yoktur. Ä°ttifak konusunda ise batÄ± illeri açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, en geniÅŸ demokrasi ittifakÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz” dedi.

BÜTÇE DEÄžERLEDÄ°RMESÄ°: Ä°SRAF, FAÄ°Z VE GÜVENLÄ°KÇÄ°

Oluç, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüÅŸmelerine önümüzdeki hafta baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Bütçeyi, “israf, faiz ve güvenlikçi” olarak nitelendiren Oluç, güvenlik konularÄ±na ayrÄ±lan ödeneklerin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarÄ±m desteklerinin düÅŸürüldüÄŸünü ve çiftçi ile küçük esnafÄ±n gözardÄ± edildiÄŸini söyledi. Oluç, “Ä°srafÄ±n en tipik, açÄ±k göstergesi saray harcamalarÄ±dÄ±r. Saray harcamalarÄ± iki katÄ±ndan fazla arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum deÄŸildir” ifadesini kullandÄ±.

Kamuda tasarruf açÄ±klamalarÄ±na da deÄŸinen Oluç, “Buradan Saray’a sesleniyoruz: Tasarruftan söz ediyorsanÄ±z, kapatÄ±n Saray’Ä± Çankaya’ya taÅŸÄ±nÄ±n” dedi.

McKINSEY ANLAÅžMASI 1 ÅžUBAT 2017’YE KADAR GÄ°DÄ°YOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye VarlÄ±k Fonu Denetim Raporu’nun görüÅŸüldüÄŸünü hatÄ±rlatan Oluç, tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gizli oturumla yapÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Oluç, “Türkiye’nin ÅŸirketlerinin durumunu kimden gizliyorsunuz? GizlediÄŸiniz ÅŸeyin ne olduÄŸu bellidir. Denetim raporunun içinde yer alan bir belgeye göre, McKinsey ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan anlaÅŸmanÄ±n 1 Åžubat 2017’ye kadar geriye gittiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ± gizliyorsunuz. Türkiye ekonomisini bu duruma getirmiÅŸ olan McKinsey ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan anlaÅŸmalardÄ±r, onlarÄ±n önerileridir” ifadesini kullandÄ±.

Oluç, HDP’ye yönelik operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, bunlarÄ±n “yerel seçim operasyonlarÄ±” olduÄŸunu ileri sürdü.

CELAL DOÄžAN’IN Ä°SMÄ° GEÇMEDÄ°

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasÄ±nda ittifak olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Oluç, “Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüÅŸmemiz yoktur. Ä°ttifak konusunda ise batÄ± illeri açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, en geniÅŸ demokrasi ittifakÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safÄ±nda yer alan, iktidar karÅŸÄ±sÄ±nda muhalefette olan bütün kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n, yerel seçimlerde sandÄ±kta ittifak yapmasÄ± gerektiÄŸini özenle vurguluyoruz” dedi.

Gazetecilerin, HDP’nin Ä°stanbul adayÄ± için Celal DoÄŸan’Ä±n adÄ±nÄ±n geçtiÄŸine iliÅŸkin haberleri hatÄ±rlatmasÄ± üzerine Oluç, ÅŸu ana kadar sadece Ä°stanbul için deÄŸil bütün iller için herhangi bir isim telaffuzlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çünkü daha o aÅŸamaya gelmediklerini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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