27 Ekim 2018 04:13

'Tutuklu milletvekili ayıbına son verilsin'

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, tutuklu HDP Milletvekili Leyla Güven'in tahliye edilmemesini Evrensel'e değerlendirdi.

'Tutuklu milletvekili ayıbına son verilsin'

HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven | Fotoğraf: MA

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    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Tutuklu olan Enis Berberoğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili seçilmesinden sonra tahliye edilmesi üzerine seçildikten sonra Diyarbakır’da tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tahliyesi için yapılan ikinci başvuru da geçtiğimiz günlerde reddedildi. Yaşanan durumu Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Evrensel’e değerlendirdi. 7 Kasım’da Güven’in duruşmasının görüleceğini söyleyen Baydemir, “Tutuklu milletvekili ayıbına son verilsin” çağrısı yaptı.

    ‘CİDDİ BİR ADALETSİZLİK SÖZ KONUSU’

    Baydemir, Enis Berberoğlu’nun Yargıtay tarafından hükmünün onandığını hatırlatarak, Leyla Güven’in henüz kesinleşmiş kararının bile olmadığını söyleyip “ortada çok ciddi bir adaletsizlik olduğunu söyleyebilirim” dedi. 22 yıldır hukukçuluk yaptığını söyleyen Baydemir, “İkili hukuk yaklaşımlarına on yıllardır maruz kalındığı için bu adaletsizliği hep gördük. Daima ikili bir hukuk sistemi oldu. Daha aleyhe bir yaklaşım, buradaki yaşanan her şeye dair...” diyerek Kürt siyasetçilerinin maruz kaldığı adaletsizliğe dikkat çekti.

    Güven’in dosyasına siyasi müdahalenin olduğunu belirten Baydemir, “Çünkü siyasi müdahale olmasaydı müvekkilim tahliye olacaktı. Bir başka yerden müdahaleyle bir başka mahkemenin itirazıyla karar çıkartılıyor” dedi. Baydemir, bu düzenlemenin de geçtiğimiz aylarda OHAL sürecinde bir düzenlemeyle maddeye dönüştüğünü söyledi.

    ‘MUHALEFET KATEGORİZE EDİLİYOR’

    Berberoğlu’nun bırakılmasının Güven’in bırakılmamasının arasındaki farkı, “birinin CHP’li milletvekili oluşu diğerinin HDP’li milletvekili olması” diyerek yorumlayan Baydemir, “Bakış açısı olarak muhalefetinde kategorize edildiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ben başka bir gerekçe bulamıyorum” dedi. Bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getiren Baydemir, “Biri hakkında  Yargıtay tarafından hüküm verilmiş, diğeri belki beraat edecek, beraat etmezse yerel mahkeme kararı bozacak gibi ihtimaller var, bu ihtimaller olmasına rağmen müvekkilim serbest bırakılmıyorsa demek ki ortada çifte standardın da ötesine varan bir ayrımcı hukuk uygulaması var” dedi.

    Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir | Fotoğraf: Evrensel

    YANITLAR TEBLİĞ EDİLMİYOR

    Ayrıca Baydemir sözlerine şunları da ekledi: “ İlk dilekçemi 21 Eylül sabahı verdim; 20 Eylül akşamı Berberoğlu tahliye edildikten sonra ancak haftalarca yanıt verilmedi. Bu 21 Eylül tarihli dilekçeme önceki hafta red yanıtı verildi. UYAP sisteminden vakıf oldum. Çünkü; tebliğ de edilmedi bana. Ayrıca yasama yılının başladığı gün de dilekçe verdim; yemin etmesi için. O dilekçeme halen yanıt verilmiş değil.”

    ADALET ÇAĞRISI

    7 Kasım’da Güven’in görülecek duruşmasına dikkat çeken Baydemir, şu ana kadar ki tutukluluğun hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, “Umuyorum bu hukuki hatalardan artık geri dönülür ve tek tutuklu milletvekili olma ayıbına da bir son verilir. Müvekkilimin o gün için serbest bırakılmasını umuyorum. Güven tutuklanmadan önce defalarca kere ifadeye çağrılmış ve her çağrıldığında da emniyet müdürlüğüne de savcılığa da gidip ifade vermiş birisi. Adresi, kim olduğu belli. Tanınan biri, kaçacak biri değil” dedi.

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