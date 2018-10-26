TÃ¼m KÃ¶y Sen'den EMEP'e ziyaret

FÄ±ndÄ±k Ã¼reticilerinin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere EMEP'i ziyaret eden TÃ¼m KÃ¶y Sen: HÃ¼kÃ¼met tekeller ne derse onu yapÄ±yor

Tüm Köy Sen, önceki dün meclise gerçekleÅŸtirdiÄŸi ziyaretin ardÄ±ndan bugün fÄ±ndÄ±k üreticilerinin sorunlarÄ±nÄ± anlatmak ve hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporu paylaÅŸmak üzere EMEP ve ÖDP yöneticileri ile görüÅŸtü. FÄ±ndÄ±k üreticilerinin sorunlarÄ±nÄ± dinleyen EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, parti olarak üretici köylülerin mücadelesini Türkiye’nin ekonomisi ve demokrasisi için verilen mücadeleden ayrÄ± düÅŸünmediklerini ifade ederek, “Tüm olanaklarÄ±mÄ±zla üreticinin mücadelesinin geliÅŸtirilmesi ve güçlendirilmesi için sizlerin yanÄ±nda olmaya önem veriyoruz” dedi.

EMEP Genel Merkezi’ni ziyaret eden Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekai SaÄŸra ve fÄ±ndÄ±k üreticileri, tarÄ±ma yönelik desteklerin sürekli azaltÄ±larak köylünün yoksullaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üreticilerin tekellere mahkum edildiÄŸini anlatarak hükümetin, üreticilerin sorunlarÄ±nÄ± çözmeye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘FINDIÄžI FERRERO Ä°LE GÖRÜÅžÜYORLAR’

SaÄŸra, miting yapma ve Ankara’ya yürüme isteklerinin Ordu ValiliÄŸince reddedilmesi üzerine son çare olarak sorunlarÄ±nÄ± anlatabilmek için Meclis’i ziyaret etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak fÄ±ndÄ±ktaki sömürünün ve vurgunun sürekli daha da derinleÅŸtiÄŸini ifade etti. SaÄŸra, “Bizim tespitimize göre, bu kadar paranÄ±n döndüÄŸü yerde çözüm de istenmiyor. FÄ±ndÄ±kta tam bir tekelleÅŸme var, hükümet de tekeller ne derse onu yapÄ±yor. Hükümet fÄ±ndÄ±k konusunda sadece FERRERO gibi bu alanda tekel olan firmalarla görüÅŸüyor” diye konuÅŸtu.

‘ÜRETÄ°CÄ° KÖYLÜNÜN BANKALARA BAÄžIMLILIÄžI SON BULMALI’

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ise üreticilerin sorunlarÄ±nÄ± dinleyerek, “Biz parti olarak üretici köylünün korunmasÄ±nÄ± ve tarÄ±m ürünlerinin teÅŸvik edilmesini önemsiyoruz. Parti programÄ±mÄ±zda ve politikalarÄ±mÄ±zda da bunu savunuyoruz” diye konuÅŸtu.

Gürkan, hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± ekonomi politikalarÄ±nÄ±n üreticiye olan yansÄ±malarÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda tüm yurttaÅŸlarÄ±n sorunu olduÄŸuna dikkat çekerek, hastalÄ±klÄ± tohumlar ya da ÅŸarbonlu etler yüzünden bizler de bu sorunu doÄŸrudan yaÅŸÄ±yoruz" dedi.

Gürkan, geliÅŸmiÅŸ ülkelerin kendi tarÄ±m ürünleri için koruyucu tedbirler alabildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek Türkiye gibi uluslararasÄ± tekellere baÄŸÄ±mlÄ± faaliyet yürüten ülkelerin kendi kaynaklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek yerine kaynaklarÄ±nÄ± tekellerin emrine sunduÄŸuna dikkat çekti.

Traktörden makinaya, tohumdan mazota kadar geniÅŸ bir alanda üretici köylünün ihtiyaçlarÄ± konusunda desteklenmesi gerektiÄŸini belirten Gürkan, “Üretici köylüyü kredi borçlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bankaya mahkum eden politikalarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz, desteklerle birlikte üretici köylünün bankalara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son bulmasÄ± gerekiyor. Biz Emek Partisi olarak demokratik halk iktidarÄ±nÄ± hedefleyen bir partiyiz. HalkÄ±n iktidarÄ± kurulduÄŸunda, ilk elden üreticinin bankalara olan borcu silinecek ve üretici desteklenecek” diye konuÅŸtu.

Gürkan, üretici köylülerin örgütlülüÄŸünün önemine ve ürettiÄŸi ürün üzerinde söz sahibi olmasÄ± gerektiÄŸine de dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

Karadeniz'in her ÅŸeyi fÄ±ndÄ±k, Ã¼reticisinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmÃ¼yor

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