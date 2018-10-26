Kilise bahÃ§esindeki dilek havuzu iÃ§in kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildi

Ä°zmir'in turistik kÃ¶yÃ¼ Åžirince'deki Aziz John Baptist Kilisesiâ€™nin havuzlu bahÃ§esi iÃ§in mahkeme kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± verdi.

Türkiye'nin en fazla turist çeken köyleri arasÄ±nda gösterilen Ä°zmir'in Selçuk ilçesine baÄŸlÄ± Åžirince'de, içine bozuk para atÄ±lan dilek havuzunun bulunduÄŸu kilise bahçesiyle ilgili kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildi.

YÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon turistin gezdiÄŸi köyde bulunan ve bir süre önce restore edilen Aziz John Baptist Kilisesi'nin giriÅŸ bölümünde özel mülk olan bahçeyle ilgili ilçe belediyesinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kamulaÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmasÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±.

Ä°lçe belediyesi ile mülk sahipleri arasÄ±ndaki davada, Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesi, 830 bin liralÄ±k kÄ±ymet bedeli belirleyerek ara karar verdi.

Bedelin 206 bin liralÄ±k bedelinin mülk sahiplerine hemen ödenmesine karar veren mahkeme, kalanÄ±nÄ±n da kararÄ±n kesinleÅŸmesine kadar banka hesabÄ±nda tutulmasÄ±na hükmetti.

‘HAVUZDAKÄ° PARALAR KAMUNUN OLACAK’

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Selçuk Belediye BaÅŸkanÄ± Dahi Zeynel BakÄ±cÄ±, kilise bahçesindeki havuzun özel mülkiyet içerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2014 yÄ±lÄ±nda kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili karar aldÄ±klarÄ±nÄ±, 205 bin liralÄ±k bedel tespit ettiklerini anlattÄ±. Bahçede yer alan havuz içine atÄ±lan paralarla ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gündemde olduÄŸuna iÅŸaret eden BakÄ±cÄ±, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Mülk sahipleri, bu bedele itiraz ederek yargÄ± süreci baÅŸlattÄ±. KamulaÅŸtÄ±rmanÄ±n artÄ±k tamamlanmasÄ± aÅŸamasÄ±na geliyoruz. Temyiz yolu açÄ±ktÄ±r. Kamu alanÄ±yla özel alan iç içe girmiÅŸ durumda, ihtilaflÄ± bir durum oluÅŸuyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Biz 15 gün içerisinde 205 bin lirayÄ± ailenin hesabÄ±na yatÄ±rmak zorundayÄ±z. Kültür VarlÄ±klarÄ± Fonu'ndan destek alarak kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. Söz konusu havuzda biriken paranÄ±n akÄ±beti de böylelikle saÄŸlam bir ÅŸekilde sonuçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r, kamuya geçecektir.”

DÄ°LEK PARALARI Ä°ÇÄ°N SORUÅžTURMA TALEBÄ°

Öte yandan, Ä°zmir Rölöve ve AnÄ±tlar Bölge MüdürlüÄŸü, kilise giriÅŸindeki kafeteryanÄ±n bahçesinde bulunan ve dileklerin gerçekleÅŸeceÄŸi inancÄ±yla içine bozuk para atÄ±lan havuzdaki paralarÄ±n akÄ±betiyle ilgili Ä°zmir Vergi Dairesine inceleme yapÄ±lmasÄ± istemiyle baÅŸvuru yaptÄ±.

BaÅŸvuruda, kafeterya olarak iÅŸletilen özel mülkiyete ait taÅŸÄ±nmaz bahçesinde bulunan havuza ziyaretçiler tarafÄ±ndan atÄ±lan paralarÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu paralarla ilgili kamu zararÄ± oluÅŸup oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve havuza atÄ±lan paralardan elde edilen gelirin vergi kayÄ±tlarÄ±na girip girmediÄŸinin incelenmesi istendi.

Ä°zmir Rölöve ve AnÄ±tlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, konuyla ilgili incelemenin ilgili kurumlarca devam ettiÄŸini, herhangi bir yorum yapamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kilise bahçesinde kafeteryayÄ± iÅŸleten Yonca Sengel ise konuyla ilgili olarak yetkili makamlara bilgi verdiÄŸini, herhangi bir açÄ±klama yapmak istemediÄŸini ifade etti.

DELÄ°KTEN PARA GEÇÄ°RME Ä°NANCI

Åžirince köyünde yer alan ve 1832 yÄ±lÄ±nda yeniden yapÄ±lan Aziz John Baptist Kilisesi, ziyaretçilerin uÄŸrak noktalarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Yöredeki inanÄ±ÅŸa göre, kilise giriÅŸinde, üzerinde Meryem Ana heykeli bulunan dilek havuzuna atÄ±lan paranÄ±n dipteki delikten geçmesi halinde, tutulan dileklerin gerçekleÅŸeceÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Ziyaretçilerin birden fazla deneme yapabilmesi nedeniyle özellikle yaz sezonunda havuz içinde biriken bozuk paralar tartÄ±ÅŸma konusu oluyor. (Ä°zmir/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 16:07

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