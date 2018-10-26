BrÃ¼ksel HavalimanÄ±'nda grev: Ãœcret ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸularÄ± iyileÅŸtirilsin

FotoÄŸraf: AA

BrÃ¼ksel HavalimanÄ±'nda grev: Ãœcret ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸularÄ± iyileÅŸtirilsin

    • 26 Ekim 2018 15:47

    BrÃ¼ksel HavalimanÄ±â€™nda bagajlarÄ± yÃ¼kleyen ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¼cret ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸularÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve gitti.

    Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda bagajlarÄ± yükleyen ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸçilerin yüksek katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi grevin etkisi nedeniyle çok sayÄ±da uçuÅŸ iptal edildi.

    Greve iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada Aviapartner'in, Brüksel uçuÅŸu gerçekleÅŸtiren 29 hava yolu firmasÄ±na bagaj hizmeti verdiÄŸi belirtilerek, grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiÄŸi bildirildi. Aviapartner iÅŸçilerinin, grevi yarÄ±n sabaha kadar sürdüreceÄŸi öÄŸrenildi.

    Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda hava yolu firmalarÄ±, Swissport veya Aviapartner'le çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen yÄ±l 2 ÅŸirket de farklÄ± zamanlarda greve gitmiÅŸ, etkili olan grev nedeniyle havalimanÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸmuÅŸtu. (Brüksel/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 16:01
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