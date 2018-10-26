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BrÃ¼ksel HavalimanÄ±'nda grev: Ãœcret ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸularÄ± iyileÅŸtirilsin
BrÃ¼ksel HavalimanÄ±â€™nda bagajlarÄ± yÃ¼kleyen ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¼cret ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸularÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve gitti.
Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda bagajlarÄ± yükleyen ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸçilerin yüksek katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi grevin etkisi nedeniyle çok sayÄ±da uçuÅŸ iptal edildi.
Greve iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada Aviapartner'in, Brüksel uçuÅŸu gerçekleÅŸtiren 29 hava yolu firmasÄ±na bagaj hizmeti verdiÄŸi belirtilerek, grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiÄŸi bildirildi. Aviapartner iÅŸçilerinin, grevi yarÄ±n sabaha kadar sürdüreceÄŸi öÄŸrenildi.
Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda hava yolu firmalarÄ±, Swissport veya Aviapartner'le çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen yÄ±l 2 ÅŸirket de farklÄ± zamanlarda greve gitmiÅŸ, etkili olan grev nedeniyle havalimanÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸmuÅŸtu. (Brüksel/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 16:01