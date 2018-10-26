Maliyeti 13.7 TL olan fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± TMO 14 TLâ€™den alacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TMO'nun fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. TÃ¼m KÃ¶y Sen '14 lira Ã¼reticinin talebini karÅŸÄ±lamÄ±yor' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 KasÄ±m itibariyle fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ekim ayÄ± GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±’nda fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸarak; TMO’nun 1 KasÄ±m itibariyle levant kalite fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n kilosunu 14,50 liradan almaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n serbest piyasada fiyatÄ± 12 lira seviyesindeydi.

TÜM KÖY SEN: 14 LÄ°RA ÜRETÄ°CÄ°NÄ°N TALEBÄ°NÄ° KARÅžILAMIYOR

AçÄ±klanan fiyatÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren Tüm Üretici Köylü SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Turan, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n üreticisine maliyetinin 13.7 lira olduÄŸunu belirterek açÄ±klanan fiyatÄ±n üreticinin talebini karÅŸÄ±lamaktan çok uzak olduÄŸunu söyledi. Kamuoyu tepkisi ve üretici örgütlerinin yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir sonucu olarak yaÅŸanan fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir yanÄ±yla da iktidarÄ±n yerel seçimlere yönelik yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu ifade eden Turan, “AçÄ±klanan fiyat, üreticiyi kandÄ±rmaya yönelik bir fiyat. BahsettiÄŸimiz 13.7 liralÄ±k maliyet döviz kurlarÄ± bu kadar yükselmeden önceki maliyetti. Kurdaki artÄ±ÅŸ çiftçiyi de yarÄ± yarÄ±ya fakirleÅŸtirdi. O yüzden 14 liralÄ±k fiyat üreticiyi tatmin edebilecek bir fiyat deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

Karadeniz'in her ÅŸeyi fÄ±ndÄ±k, Ã¼reticisinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmÃ¼yor

HDP: TABAN FÄ°YAT EN AZ 18 LÄ°RA OLMALI

HDP Urfa Milletvekili Nusrettin Maçi de Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klanan fÄ±ndÄ±k taban fiyatÄ±nÄ± üretici lehine kabul etmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. "Geç açÄ±klanan bu fiyat öncesinde üreticilerin yüzde 70'i ürünlerini 11-12 TL'ye satmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi tüccarlar, üreticiden 11 liraya aldÄ±ÄŸÄ± fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 14,50 TL'ye Toprak Mahsulleri Ofisine satmaktadÄ±r" diyen Maçin dolarÄ±n artmasÄ±yla birlikte maliyeti artan üreticinin durumu da hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda fÄ±ndÄ±k taban fiyatÄ±nÄ±n en az 18 lira olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

'HÜKÜMET TEKELLER NE DERSE ONU YAPIYOR'

Tüm Köy Sen, önceki dün meclise gerçekleÅŸtirdiÄŸi ziyaretin ardÄ±ndan bugün fÄ±ndÄ±k üreticilerinin sorunlarÄ±nÄ± anlatmak ve hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporu paylaÅŸmak üzere EMEP yöneticileri ile bir araya geldi. Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekai SaÄŸra ve fÄ±ndÄ±k üreticileri, üreticilerin tekellere mahkum edildiÄŸini anlatarak hükümetin, üreticilerin sorunlarÄ±nÄ± çözmeye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. FÄ±ndÄ±k üreticilerinin sorunlarÄ±nÄ± dinleyen EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan da “Tüm olanaklarÄ±mÄ±zla üreticinin mücadelesinin geliÅŸtirilmesi ve güçlendirilmesi için sizlerin yanÄ±nda olmaya önem veriyoruz” dedi.

TÃ¼m KÃ¶y Sen'den EMEP'e ziyaret

CHP: FINDIK FÄ°YATI HAZÄ°RANDA AÇIKLANIR

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun da ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ± üzerine yazÄ±lÄ± deÄŸerlendirmede bulundu. "FÄ±ndÄ±k fiyatÄ± kasÄ±mda deÄŸil haziranda açÄ±klanÄ±r. Üretici fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± elinden yok pahasÄ±na çÄ±kardÄ±. Biz ÅŸimdi üreticinin elinde kalmayan fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yorsunuz" diyen Torun "FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n tüm yönleriyle araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve sürdürülebilir bir fÄ±ndÄ±k politikasÄ± oluÅŸturulmasÄ± talebimiz devam ediyor" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

FINDIK ÜRETÄ°MÄ° YÜZDE 23.7 AZALDI

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre 2018 yÄ±lÄ± sonunda bitkisel üretim miktarlarÄ±, yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci tahmininde bir önceki yÄ±la göre tahÄ±llar ve diÄŸer bitkisel ürünlerde yüzde 4.2, sebzelerde yüzde 3.0, meyvelerde de yüzde 1.7 azaldÄ±.

SEBZE ÜRETÄ°MÄ° AZALDI: DOMATES, BUÄžDAY, MERCÄ°MEK, PIRASA...

BuÄŸday üretiminin bir önceki yÄ±la göre yüzde 7.0 düÅŸüÅŸle 20 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1.4 düÅŸüÅŸle 7 milyon ton olmasÄ± öngörüldü. KÄ±rmÄ±zÄ± mercimeÄŸin yüzde 20 düÅŸüÅŸle 320 bin ton olacaÄŸÄ± tahmin edildi. Sebze ürünleri üretim miktarÄ±nÄ±n, 2018 yÄ±lÄ±nda, bir önceki yÄ±la göre, yüzde 3.0 düÅŸüÅŸle yaklaÅŸÄ±k 29.9 milyon ton olacaÄŸÄ± öngörüldü.

MEYVE ÜRETÄ°MÄ°NDE YÜZDE 1.7 DÜÅžÜÅž

Meyve ürünleri üretim miktarÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 1.7 düÅŸüÅŸle yaklaÅŸÄ±k 20.5 milyon ton olacaÄŸÄ± tahmin edildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 16:09

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