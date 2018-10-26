EÅŸcinsel penguenler ebeveyn oldu, yavruya sÄ±rayla bakÄ±yorlar

Sphen ve Magic adlÄ± eÅŸcinsel penguenler, kendilerine verilen yumurtanÄ±n Ã¼zerinde kuluÃ§kaya yatarak yavru sahibi oldu.

Avustralya’da yer alan Sydney Deniz HayatÄ± Akvaryumu’nda yaÅŸayan Sphen ve Magic adlÄ± eÅŸcinsel penguen çift, kendilerine verilen yumurtanÄ±n üzerinde kuluçkaya yatarak, bir yavru sahibi oldu.

Sydney Deniz HayatÄ± Akvaryumu yetkilileri, Sphen ve Magic’in, 19 Ekim’de yumurtadan çÄ±kan yavruya sÄ±rayla baktÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Akvaryum çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n dikkatini, öncelikle birlikte gezerek daha sonra da birlikte çakÄ±l taÅŸlarÄ±ndan bir yuva yaparak çeken iki penguene, önce deneme amaçlÄ± olarak kukla bir yumurta verilmiÅŸ, bu yumurtaya “iyi bakarak” testi geçen çifte daha sonra gerçek bir yumurta verilmiÅŸ.

Çiftin birbirlerinin çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen akvaryum yetkilileri, sadece birbiriyle duygusal baÄŸ kuran penguenlerin, ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nda çaÄŸrÄ±lar ve ÅŸakÄ±malarla birbirlerini bulduklarÄ±nÄ± söyledi.

Penguenlerin ebeveynlik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n memelilerden oldukça farklÄ± olarak yarÄ± yarÄ±ya paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anne ile baba penguenlerin yavrulara aynÄ± ilgiyi gösterdiklerini belirten yetkililer, aynÄ± cinsiyetteki penguen çiftlerinin kuluçka süreci ve sonrasÄ±nda heteroseksüel penguen çiftlerinden bir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

AynÄ± cinsiyetten penguenlerin yumurta “evlat edinmeleri” daha önce birkaç hayvanat bahçesinde denenmiÅŸ hatta Berlin’de Z ve Vielpunkt adli iki erkek penguen, ailesi tarafÄ±ndan reddedilen bir yavruyu birlikte büyütmüÅŸtü. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 15:50

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