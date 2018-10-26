Yunanistan'da ÅŸÃ¼pheli paket paniÄŸi: DÄ±ÅŸiÅŸleri binasÄ± tahliye edildi
FotoÄŸraf: Pixabay

Yunanistan'da ÅŸÃ¼pheli paket paniÄŸi: DÄ±ÅŸiÅŸleri binasÄ± tahliye edildi

    • 26 Ekim 2018 15:19

    Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±, postayla gelen ÅŸÃ¼pheli bir paket nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.

    Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±, postayla gönderilen ÅŸüpheli paket sebebiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. 70 çalÄ±ÅŸanÄ±n bina dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

    Reuters'a konuÅŸan bir polis, bina içerisinde ÅŸüpheli bir paketin bulunduÄŸunu söyledi. Paketin posta ile ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±, baÅŸkent Atina'daki Parlamento binasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 15:53
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