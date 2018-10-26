ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 15:53
FotoÄŸraf: Pixabay
Yunanistan'da ÅŸÃ¼pheli paket paniÄŸi: DÄ±ÅŸiÅŸleri binasÄ± tahliye edildi
26 Ekim 2018 15:19
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±, postayla gelen ÅŸÃ¼pheli bir paket nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±, postayla gönderilen ÅŸüpheli paket sebebiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±. 70 çalÄ±ÅŸanÄ±n bina dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Reuters'a konuÅŸan bir polis, bina içerisinde ÅŸüpheli bir paketin bulunduÄŸunu söyledi. Paketin posta ile ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±, baÅŸkent Atina'daki Parlamento binasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alÄ±yor. (DIÅž HABERLER)
ABDâ€™de alarm: Clinton ve Obama'ya patlayÄ±cÄ± bulunan paket yollandÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 15:53
George Soros'un evinin posta kutusunda patlayÄ±cÄ± madde bulundu
www.evrensel.net