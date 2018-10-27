27 Ekim 2018 04:52

Sağlık sisteminin özeti: Hastaneye sağlam gelen hasta çıkar

Devlet hastanelerinde yoğunluk had safhada. Randevuyla gelenler bile sıra bekliyor. Hastaların ortak görüşü ise 'Buralara sağlam gelen hasta çıkar'.

Sağlık sisteminin özeti: Hastaneye sağlam gelen hasta çıkar

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

    • Paylaş

    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle sağlık sistemi tam anlamıyla krize girmiş durumda. İlaç bulamamaktan tutun da ‘acil olmayan ameliyatların’ ertelenmesine kadar her gün yeni bir sorun yaşanıyor. Tüm bu sorunların yanı sıra hastanelerde yaşanan yoğunluk da hükümet yetkililerinin ‘Sağlıkta devrim yaptık. Artık sıra mıra yok’ sözlerinin aksine bir manzara sunuyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi İstanbul’un en yoğun hastanelerinden. 182 hastane randevu sistemini arayarak hastanenin çeşitli poliklinilerinden almak istediğim  randevu için en erken 1 hafta sonrasına gün veriliyor. Hastaneden randevu alamasam da hastanelerde neler yaşanıyor diye bir günümüzü bu hastanede geçiyorum.

    ‘BU HASTANEYE GELEN İYİLEŞEMEZ’

    Hastanede ilk durağım Kadın Hastalıkları Doğum Polikinliği. Polikinliğe girişte ilk olarak kalabalık dikkat çekiyor. Hastaların çoğu Suriyeli ve Kürt kadınlardan oluşuyor. Kadınlarla sağlık çalışanları arasında dil problemi yaşanıyor. Kadınlar dertlerini anlatmakta zorlanıyor. Danışmana ‘nasıl anlaşıyorsunuz’ diye sorduğumda hastanede tercüman olduğu bilgisini veriyor. Hastanede bulunduğum saatlerde ise tercümana denk gelmiyorum.  Muayenehane kapısının üstündeki monitörde adları yazılmasına rağmen kapının önünde toplanan hastalar odaya giriş ve çıkışları zorlaştırıyor.  Burada konuştuğum bir kadın, “Bu hastaneye gelen iyileşemez, daha çok hasta olur. Yoksula reva görülen bu. Yetkililer gelsin bu şartlarda tedavi olsun bakalım, özel hastanelerde tedavi olmak kolay. Paran varsa bu ülkede yaşarsın. Her yer pislik içinde. Randevu ile geliyoruz gene sıra bekliyoruz.  ‘Sıra yok’ diyorlar gelsinler bu hastaneye 1 saat beklesinler. Çalışanlara bir soru sormayalım, sürekli azarlanıyoruz” diyor. Hastanenin çok yoğun olduğunu ve çalışanların zor koşullarda çalıştığını hatırlattığımızda ise şunları söylüyor: “Onlar da haklı. Türkiye’de hasta olmak kadar doktor, sağlık çalışanı olmak da zor. Biz de karşımızda tek yetkili olarak doktoru, sağlık çalışanını görüyoruz.”

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer

    ‘İLAÇ PARASINI ZOR BULUYORUZ’

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde durum daha da vahim. Muayene odasının önünde sürekli bir bağırış çağırış. 9 yaşındaki oğlunun hasta olduğunu söyleyen bir kadın ise yapılan zamlardan şikayet ederek, “İlaç alacak parayı bile zar zor buluyoruz. Çocuklar hastalanmasın diye daha çok dikkat ediyoruz” diye konuşuyor. Gazeteci olduğumu söylediğimde, “Bizim sesimizi duysunlar. Parasızlıktan hasta olmaya korkuyoruz” diyor.  Hekimlere ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti sorduğum da, şiddeti uygulayan insanların cahil olduklarını belirterek şöyle diyor “Az önce çok beklediği için biri olay çıkarmaya çalıştı.  Doktor ne yapsın nüfus fazla, hastane yetersiz. Hangi doktor ister hastasının ölmesini. Onlar bizi yaşatmak için varlar.”

    ‘BU REZALET BİTMİYOR’

    Öğleden sonra Göğüs Hastalıkları Bölümünün olduğu odanın önünde yaklaşık 15-20 kişi var. Yaşlı bir kadın engelli oğlu ile geliyor.  Oğlunun  engelli olduğunu sırada bekleyen hastalara söyleyerek doktorun kapısını vuruyor. Doktor randevusuz hasta bakamayacağını söyleyerek ‘Bir sürü hastam var bu hastaları evime mi götüreyim’ diyor ve kapıyı kapatıyor. Yaşlı kadın, engelli oğlunu alarak göğüs hastalıkları bölümünden ayrılıyor. Ben  de arkasından giderek gazeteci olduğumu ve ne yaşandığını soruyorum. Çocuğunun engelli olduğunu, randevu almadan geldiğini söyleyen yaşlı kadın, “182’yi arayın bakalım randevu alabiliyor musunuz? Randevu alamıyorsunuz. Ben 68 yaşındayım. Benim oğlum engelli bir çocuk zaten. Benim yaşımda böyle bir çocuğu olana öncelik olması lazım. Nefesi daralıyor, bu çocuğun. Bu hastanenin rezaleti hiç bitmiyor” diye anlatıyor yaşadıklarını.

    ‘ESENYURT’TAKİ NÜFUSA BU HASTANE YETERSİZ’

    Tekrardan göğüs hastalıklarının bulunduğu kata gidiyorum.  İçeride hasta olmasına rağmen dışarıdaki hastalar sabırsız, sürekli doktorun kapısını çalarak soru soruyorlar.  Doktorun sekreteri, “Doktorun bu şekilde çalışması imkansız. Sorularınızı kendi randevu saatinizde sorun” diyerek uyarıda bulunuyor. Saat 13.00’den itibaren hastanede olduğunu söyleyen bir hasta ise, “Dolu olduğu için randevu alamadım. Buradan sıra aldım ama 4 saattir bekliyorum.  İyileşmek için hastaneye geliyoruz ama daha da kötü oluyoruz” diyor.  Kapının önünde hastalar, içerideki hasta çıkmayınca daha da gerginleşiyor. Ve bekleyenler arasında şu konuşmalar başlıyor: “Kaç dakikadır içerde?  Neye bakıyor? Kaç saattir buradayız? Suriyeliler yüzünden böyle. 5 dakikayı geçti.”  5 dakikayı geçti denildiğinde başka bir hasta müdahale ederek, “Zaten 5 dakika da doktorun teşhisi koyması imkansız. Esenyurt’taki nüfusa bu hastane yetersiz” diyor.  Hak verenler de var, doktorların ve sağlık çalışanlarının çalışmadığından şikayetçi olan da.

    Son durağım ise hastanenin acil servisi. Burası diğer polikinliklere göre daha sakin. Burada konuştuğum amca bana, “Kızım sen gece gel buraya. Burası ana baba günü. Kavgalar, dövüşler işte o saatte başlıyor” diyor. Yaklaşık 5 saatlik hastane maceramda, hasta olmadan girdiğim hastanede kendimi hasta hissederek dışarı atıyorum.

    ‘SORUNLARIN KAYNAĞI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM’

    SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, hizmette performans baskısı sonucu randevu sisteminde 10 dakika aralarla verilen randevularla sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını belirterek bu yüzden hekimlerin hastanın muayene odasına giriş ve çıkışlarını hesaplar duruma geldiğine dikkat çekiyor. Hastanın şikayetinin dinlenmesi, elindeki raporların incelenmesi, reçete yazılması ya da yeni tetkik istenmesinin on dakikalık muayene içinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Erol “Hastalar bu kadar sürenin içinde derdini anlatamadığı ya da tedavisinin yapılmadığını düşünerek yine tepkisini hekimler yöneltiyor. Hastaların şunu bilmesi gerek, 2003 yılından beri uygulanan sağlıkta dönüşüm programı sonucu hastanelere bütçeden kaynak aktarılmıyor. Performans baskısı altında gelirlerini artırmak isteyen hastane yöneticileri de daha çok hasta bakılması için hekimleri uyarıyor, performansı (hasta sayısı) düşük hekimler yazılı uyarılarak işlem yapılmaktadır” dedi.  Hastanelerde şiddet ortamının oluşmasının tam da bu programın bir sonucu olduğunu anlatan Erol şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar acillerde ve diğer sağlık hizmet alanlarında verilecek hizmetin yoğunluğuna göre personel istihdam etmeli, çalışma koşullarını düzeltilmeli, çalışma süreleri yasanın öngördüğü düzeye düşürülmelidir. Bu kısa dönemde alınan hizmetin niteliğini, hekim ve sağlık personelini olumlu yönde etkileyecektir.”

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Züccaciye devi Bernardo konkordato başvurusunda bulundu
    SONRAKİ HABER

    Manisa ve İzmir'de deprem
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Fazıl Say meselesi, Fazıl Say’ın meselesi değil!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Proje babandır

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Grevlerin, direnişlerin masum ve güzel yüzleri

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Seçmene pozitif mesaj whatsapp’tan mı iletilecek?

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Ana muhalefet liderliği

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karabigalı Yılmaz Abi

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Birkaç kent birkaç anı

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Yaşamın kıyısından evlerimize, ‘uçlarda’ yaşayan canlılar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Muz cumhuriyeti, Şemşamer prensliği' meselesi (3)

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Denizler tanrısı öfkelenince

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Alaturka bir komedi; Raif ile Letafet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kritik PM toplantısı esnasında istifa etti

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi
    CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

    CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste, Parti Meclisine sunuldu.

    '15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'
    '15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'

    Diyarbakır Barosu, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm hukuki ve kurumsal girişimlere rağmen düğün yapılarak alenen evlendirildiğini duyurdu.

    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu
    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu

    Gebze'de direniş ve grevde olan Flormar, İzocam ve Eksen Makine işçilerinin çocukları film gösteriminde bir araya geldi.

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Denizli’de bir araya geldi
    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Denizli’de bir araya geldi

    Emeklilikte yaşa takılanlar, 10 Şubat Ankara buluşması öncesi Denizli'deki hazırlıklarını konuşmak üzere geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

    Amasya'da Yeni Çeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçi kurtarıldı.

    İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek
    İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek

    İsrail, kendini Venezuela'nın devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido'yu "Ülkenin geçici başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

    Barış savunucuları: Sorunların çözümü barıştan geçiyor
    Barış savunucuları: Sorunların çözümü barıştan geçiyor

    Akademisyen Vahap Coşkun, yazar Ümit Akdağ, Özgür-Der yöneticisi Süleyman Nazlıcan ve Hak İnisiyatifi yöneticisi Selahattin Çoban ile barışı konuştuk.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Kurşun kalem ucundaki sanat
    Kurşun kalem ucundaki sanat
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık'ta Djokovic, Nadal'ı yenerek şampiyon oldu
    Avustralya Açık'ta Djokovic, Nadal'ı yenerek şampiyon oldu
    Nuran Taş: Sanatçının müziğiyle kurduğu anlam öncelikle kendi içinde
    Nuran Taş: Sanatçının müziğiyle kurduğu anlam öncelikle kendi içinde
    HDP adayları: Seçimler kayyımlara karşı bir referandum
    HDP adayları: Seçimler kayyımlara karşı bir referandum

    HDP'nin Van, Yüksekova, Silopi adayları, yerel seçimlerin kayyımlara karşı bir referandum olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Irak’tan Türkiye’ye Duhok notası
    Irak’tan Türkiye’ye Duhok notası

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Duhok'a bağlı Şeladize'de yaşananlar sonrası Bağdat, Ankara'ya protesto notası verdi.

    Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu
    Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu

    Antalya’da fırtına, hortum ve yağışta binlerce dönüm bahçe zarar gördü. Üreticiler zararların devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, AKP'nin Antalya adaylarını açıkladı
    Erdoğan, AKP'nin Antalya adaylarını açıkladı

    Erdoğan, Antalya'daki hortum felaketiyle "Yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereğini yerine getireceğiz" dedi.

    Maduro: Venezuela adına tarihi bir savaştan geçiyoruz
    Maduro: Venezuela adına tarihi bir savaştan geçiyoruz

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN Türk'e verdiği röportajda ABD'nin ülkenin son 20 yıldaki kazanımlarına saldırdığını söyledi.

    Fransa’nın en büyük sendikası sosyal adalet için grev çağrısı yaptı
    Fransa’nın en büyük sendikası sosyal adalet için grev çağrısı yaptı

    CGT sendikası, sosyal adaleti iyileştirecek önlemler alınması için tüm işçi ve emekçiler ile Fransa gençliğini 5 Şubat’ta grev ve eyleme çağırdı.

    Gülsan işçileri, patronun villası önünde ücretlerini istedi
    Gülsan işçileri, patronun villası önünde ücretlerini istedi

    Gülsan Profil'de tazminatları ödenmeden işten atılan 200’e yakın işçi, patronun Sarıyer’de bulunan evi önünde eylem yaptı.

    İsmet Yılmaz kendini savundu: "Beraat belgesi” demedim “berat" dedim
    İsmet Yılmaz kendini savundu: "Beraat belgesi” demedim “berat" dedim

    "AKP'li adaya oy vermek mahşerde beraat belgesidir" dediği için tepki toplayan AKP Milletvekili İsmet Yılmaz kendini savundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı
    CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir adaylığı için MYK'ye sunduğu Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, MYK tarafından onaylandı.

    Çocuk, güvenlik önlemi alınmayan parkın yanındaki inşaata düştü
    Çocuk, güvenlik önlemi alınmayan parkın yanındaki inşaata düştü

    Park yanındaki alana basketbol sahası için temel atıldı, öylece bırakıldı. 7 yaşındaki çocuk güvenlik önlemi de alınmayan alandaki demirlere düştü.

    Yine kadın cinayeti, yine aynı bahane: Kıskandım
    Yine kadın cinayeti, yine aynı bahane: Kıskandım

    Urfa’da 23 yaşındaki Esma Kurt’u öldüren erkek yine tanıdık bahaneyi öne sürdü: Karımı kıskandım. 

    Temelli: Batı illerinin adaylarını çok yakında açıklayacağız
    Temelli: Batı illerinin adaylarını çok yakında açıklayacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli batı illerinde gösterecekleri adayları yakında açıklayacaklarını söyledi. 

    Bir evde 52 seçmen çıktı, seçim kurulu şikayeti reddetti
    Bir evde 52 seçmen çıktı, seçim kurulu şikayeti reddetti

    Bir evde 52 seçmenin ikamet ettiğinin tespit edildiği Yalova Armutlu'da, ilçe seçim kurulu konuyla ilgili yapılan şikayeti reddetti. 

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 40 kişinin cesedine ulaşıldı
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 40 kişinin cesedine ulaşıldı

    Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından ölü sayısı 40'a çıktı.

    Esra Ergüzeloğlu: Yerel yönetimlerde eşitlikçi politikalar hayati!
    Esra Ergüzeloğlu: Yerel yönetimlerde eşitlikçi politikalar hayati!

    Yerel seçimler yaklaşıyor, peki kadın temsiliyeti ne oranda, kadınların sorunları ne kadar gündem ediliyor?

    Diyarbakır’da yerel gazeteler pazar günleri çıkmayacak
    Diyarbakır’da yerel gazeteler pazar günleri çıkmayacak

    Kağıt krizi Diyarbakır’daki yerel gazeteleri vurdu: 45 liraya aldığımız kağıt şimdi 110 lira, mecbur kaldık.