ZÃ¼ccaciye devi Bernardo konkordato baÅŸvurusunda bulundu

TÃ¼rkiye genelinde 150 perakende satÄ±ÅŸ noktasÄ± bulunan zÃ¼ccaciye devi Bernardo, konkordatoya baÅŸvurdu.

Züccaciye devi Bernardo, konkordato baÅŸvurusunda bulundu. Ä°lk maÄŸazasÄ± 1984 yÄ±lÄ±nda Güner Sözen ve oÄŸullarÄ± Nurettin ve Ömer Sözen tarafÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi'nde açÄ±lan ÅŸirketin ÅŸu an 150 perakende satÄ±ÅŸ noktasÄ± var.

sondevir.com'da yer alan habere göre, Bernardo Yönetim Kurulu adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada konkordato baÅŸvurusuna gerekçe olarak piyasalarda yaÅŸanan nakit sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, döviz ve faizde görülen aÅŸÄ±rÄ± yükseliÅŸ ve bankalarÄ±n kredi imkanlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± sonucunda, ÅŸirketin gereken likiditeyi saÄŸlamak konusunda zorlanmaya baÅŸlamasÄ± gösterildi.

Åžirketin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Bernardo, 1984 senesinden bugüne, Türkiye genelinde 150 perakende satÄ±ÅŸ noktasÄ± ve 850 çalÄ±ÅŸanÄ± ile tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±yla çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Son dönemde piyasalarda yaÅŸanan nakit sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, döviz ve faizde görülen aÅŸÄ±rÄ± yükseliÅŸ ve bankalarÄ±n kredi imkanlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± sonucunda, ÅŸirketimiz gereken likiditeyi saÄŸlamak konusunda zorlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiÅŸtir. Piyasa koÅŸullarÄ±na göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapÄ±mÄ±zda sürdürülebilir deÄŸiÅŸiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adÄ±na Yönetim Kurulu kararÄ± ile yeniden yapÄ±landÄ±rma süreci baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda, AvukatÄ±mÄ±z Hamdi Say aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸ, baÅŸvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararÄ± verilmiÅŸtir.

Tedarikinin çok büyük bölümünü yurt içinden saÄŸlayan Bernardo, %100 milli sermayeli bir Türk markasÄ±dÄ±r. Konkordato baÅŸvurumuza aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbir kararÄ± ile yeniden yapÄ±landÄ±rma sürecimizi baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Yeniden yapÄ±landÄ±rma sürecimizin hedefi, tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z, finans sektöründe birlikte hareket ettiÄŸimiz partnerlerimiz, iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±z, müÅŸterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bayilerimizin çÄ±karlarÄ±nÄ± koruyarak ÅŸirketimizin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmek ve bu süreçten güçlenerek çÄ±kmaktÄ±r. Åžirketimizin kaynaklarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geçici likidite zorluÄŸunu aÅŸmaya fazlasÄ± ile yeterlidir. Bu süreç, markamÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± geride bÄ±rakarak, Bernardo'yu saÄŸlam adÄ±mlarla ileri doÄŸru taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Sofra TasarÄ±m UzmanÄ± Bernardo'nun hedefi, markamÄ±za olan güveni ve yaratÄ±lan müÅŸteri memnuniyetini arttÄ±rarak sürdürmektir. Bu amaçla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeniden yapÄ±landÄ±rma bilgisini kamuoyu ile ÅŸeffaf bir ÅŸekilde paylaÅŸmak istiyoruz.

Geçici süreli bu durumu iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±z, çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z ve müÅŸterilerimizin anlayÄ±ÅŸ ve destekleri ile geride bÄ±rakacaÄŸÄ±mÄ±za ve yolumuza emin adÄ±mlarla devam edeceÄŸimize inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. Bernardo, perakende sektörünün %100 Türk markasÄ± olarak müÅŸterilerine ve sektöre hizmet etmeye devam edecektir. Bu süreçte bizden desteÄŸini esirgemeyen tüm Bernardo ailesi ve dostlarÄ±na teÅŸekkürü bir borç biliriz." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 15:17

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