RESâ€™in Ã‡ED toplantÄ±sÄ±na halk izin vermedi

Eybek DaÄŸÄ±â€™nda rÃ¼zgar enerji santrali (RES) kurmak isteyen ÅŸirketin Ã‡ED toplantÄ±sÄ± yapmasÄ±na yaÅŸam savunucularÄ± ve yÃ¶re halkÄ± izin vermedi.

C.Saffet YILMAZ

BalÄ±kesir

Kaz DaÄŸlarÄ±nÄ±n Edremit/Havran yönündeki uzantÄ±sÄ±nda yer alan Eybek DaÄŸÄ±’nda rüzgar enerji santrali (RES) kurma giriÅŸiminde bulunan Polat Enerji Åžirketi’nin düzenlemek istediÄŸi Çevre Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) toplantÄ±sÄ± yaÅŸam savunucularÄ± ve yöre halkÄ± tarafÄ±ndan engellendi.

Edremit Åžükrü Tunar Kültür Merkezi'nin giriÅŸinde yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde Türkiye'de 87.000 megabayt enerji üretildiÄŸi ve ancak bunun 47.000 megabaytÄ±nÄ±n yurt içerisinde tüketildiÄŸine dikkat çekildi. 40.000 megabayt enerjinin de yurt dÄ±ÅŸÄ±na pazarlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Enerjiyi tasarruflu kullanmak ve kaçaklarÄ±n önlenmesi gerektiÄŸine vurgu yapÄ±lan konuÅŸmalarda sermaye çevrelerinin daha çok kar hÄ±rsÄ± yüzünden halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmek istendiÄŸi belirtildi. Rüzgar enerji santrallerinin yapÄ±lmak istendiÄŸi orman, daÄŸ ve tepelere yollar açÄ±lmak suretiyle milyonlarca aÄŸaç kesileceÄŸine iÅŸaret edilen konuÅŸmalarda yüksek gerilim hatlarÄ± döÅŸenerek yaÅŸam alanlarÄ± ve doÄŸanÄ±n tahrip olacaÄŸÄ± kaygÄ±larÄ± dile getirildi.

RES’lerin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ses ve yaydÄ±ÄŸÄ± radyasyondan etkilenen tüm börtü böceklerin ve arÄ±larÄ±n yok olma tehlisiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±na dikkat çekilen konuÅŸmalarda doÄŸal yaÅŸamÄ±n da yok olacaÄŸÄ± ifade edilerek bu nedenlerle daÄŸlarÄ±mÄ±za ve ormanlarÄ±mÄ±za santraller yapÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸiz denildi.

Salona arka kapÄ±dan giren Polat Enerji Åžirketinin temsilcileri halkÄ±n toplantÄ±yÄ± protesto etmesi üzerine ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tutanak tutmak zorunda kaldÄ±.

FotoÄŸraf: C.Saffet YÄ±lmaz/Evrensel

www.evrensel.net