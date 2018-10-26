KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan GÃ¼rsel Erol'a kÄ±nama cezasÄ±

CHP YÃ¼ksek Disiplin Kurulu, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan ElazÄ±ÄŸ Milletvekili GÃ¼rsel Erol'a kÄ±nama cezasÄ± verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya istifa çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol'a kÄ±nama cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'Ä±n haberine göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili karar vermek için toplandÄ±. 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya ve parti yöneticilerine istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Erol hakkÄ±nda oy çokluÄŸuyla kÄ±nama cezasÄ± verildi.

Gürsel Erol, eleÅŸtirilerini sosyal medya üzerinden yaparak, parti genel merkezi önünde oturma eylemi yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Erol, partiyi kamuoyu önünde küçük düÅŸürdüÄŸü gerekçesi ile Parti Meclisi tarafÄ±ndan 24'e karÅŸÄ± 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 14:38

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