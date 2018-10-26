Sendika, siyasi parti ve kitle Ã¶rgÃ¼tleri: Fatura patronlara kesilmeli

Sendikalar, meslek Ã¶rgÃ¼tleri, siyasi partiler ve kitle Ã¶rgÃ¼tleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek krize karÅŸÄ± deklarasyon aÃ§Ä±kladÄ±.

Emek örgütleri, siyasi partiler ve dernekler krize karÅŸÄ± ortak mücadele deklarasyonu yayÄ±nladÄ±. Hükümetin küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturan sermayenin borcunu, iÅŸçilere, emekçilere ve yoksul halka ödetmek istediÄŸi belirtilen deklarasyonda “Fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir” dendi. “Krizde yüzde 1 deÄŸil, yüzde 99 korunsun” talebiyle ortak mücadelenin örgütleneceÄŸi bildirilen açÄ±klamada, bu talebi savunan tüm kesimlere bu mücadeleye katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

KESK, DÄ°SK, TMMOB, TTB, EMEP, HDP, ÖDP, Halkevleri, Pir Sultan Abdal DerneÄŸi, Alevi BektaÅŸi DerneÄŸi, Dersimliler DerneÄŸinin de aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da kitle örgütü ve siyasi partinin imzasÄ±yla yayÄ±nlanan ortak deklarasyon, DÄ°SK Genel Merkezi’nde duyuruldu. Deklarasyonu okuyan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Enflasyondan iÅŸsizliÄŸe, yoksullaÅŸmadan ekonomik durgunluÄŸa kadar hayatlarÄ±mÄ±zÄ± her alanda kabusa çeviren kapsamlÄ± bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. En yetkili aÄŸÄ±zlar ‘kriz’ sözcüÄŸünü kullanmaktan kaçÄ±nsalar da, bizler için krizin anlamÄ± birbiri ardÄ±na kapanan dükkanlardÄ±r, marketlerde sürekli yapÄ±lan zamlardÄ±r, kabaran elektrik-su-doÄŸalgaz faturalarÄ±dÄ±r, ödenemeyen borçlardÄ±r, evlere gelen hacizlerdir, iÅŸsizliktir, iÅŸ cinayetleridir. Krizin anlamÄ±, yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n giderek sürdürülemez hale gelmesidir. Geçen ay açÄ±klanan 2019-2021 döneminin Yeni Ekonomi ProgramÄ±’ndaki göstergeler de ‘kriz yok’ söylemlerini boÅŸa çÄ±karmaktadÄ±r. Enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açÄ±ÄŸÄ±, reel sektör borçlarÄ± ve iÅŸsizlik göstergeleri, durumun vahametine iÅŸaret etmektedir.”

DERÄ°TEKS Ã¼yeleri sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor

TEMEL MESELE KRÄ°ZÄ°N FATURASININ KÄ°ME ÖDEDÄ°LECEÄžÄ°

Temel meselenin bu büyük krizin faturasÄ±nÄ±n kime ödetileceÄŸi olduÄŸuna dikkat çeken ÇerkezoÄŸlu, “Ä°ktidar çevreleri ÅŸimdiye kadar yaÅŸanan tüm krizlerde olduÄŸu gibi bu krizin faturasÄ±nÄ± da iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na, emekçilere, yoksul halk kesimlerine çÄ±kartmak niyetindedir. Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dÄ±ÅŸ borç ve bu devasa borcun aÄŸÄ±r sonuçlarÄ± 81 milyona ödetilmek istenmektedir. Küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, iÅŸsizlik tehdidiyle halkÄ±n yüzde 99’unun sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, kÄ±dem tazminatÄ±na göz dikilmekte, iÅŸ güvencesi tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r” diye konuÅŸtu.

'Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceÄŸiz' diyen belediye iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±

FATURAYI ÖDEMESÄ° GEREKEN PATRONLAR VE SÄ°YASÄ° Ä°KTÄ°DARDIR

“Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düÅŸmanlÄ±kla aklÄ±mÄ±zÄ±, zor kullanarak tepkimizi bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar zamlarÄ± alkÄ±ÅŸlamamÄ±zÄ±, yoksulluÄŸa ÅŸükretmemizi, iÅŸsizliÄŸi kader bilmemizi beklemektedir” diyen ÇerkezoÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Ancak tek sesli medyadaki yalan bombardÄ±manÄ± da, inÅŸaatlarda insanca çalÄ±ÅŸmak isteyen iÅŸçilere atÄ±lan gaz bombalarÄ± da, hakkÄ±nÄ± arayan emekçilere yönelik toplu gözaltÄ± ve tutuklamalar da gerçeÄŸin balçÄ±kla sÄ±vanmasÄ±na yetmiyor. Gerçek çÄ±plaktÄ±r: AKP iktidarÄ±nÄ±n sürdürdüÄŸü, ithalata, betonlaÅŸmaya, dÄ±ÅŸ borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalÄ± ekonomik model hÄ±zla çökmektedir. Çöken sadece ekonomik model deÄŸildir: Torpilli akademisyeninden iktidara yanaÅŸmasÄ± sanatçÄ±sÄ±na, serseri futbolcusundan mafyatik tarikatlarÄ±na kadar toplumsal çürüme yaygÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmaktadÄ±r. Sendikal örgütlenmenin engellendiÄŸi, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiÄŸi, grevlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±,hak aramanÄ±n bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarÄ±nÄ± paylaÅŸmayanlar bugün zararlarÄ±nÄ± ve borçlarÄ±nÄ± halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kmaktadÄ±r. ‘Nimete’ kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Oysa fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir. FaturayÄ± ödemesi gereken sadece patronlar deÄŸil, aynÄ± zamanda siyasi iktidardÄ±r. Ülkemizi büyük bir yÄ±kÄ±mÄ±n eÅŸiÄŸine getiren neoliberal politikalarÄ± yÄ±llardÄ±r kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardÄ±r. Krizin sorumlusu, Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adÄ±na emeÄŸin en temel haklarÄ±nÄ± gasbedenlerdir. Krizin sorumlusu ÅŸeker fabrikalarÄ±ndan kaÄŸÄ±t fabrikalarÄ±na kamu birikimini özelleÅŸtirmeler yoluyla talan edip Türkiye’yi ithalata mahkum edenlerdir. Krizin sorumlusu sosyal hak olarak tanÄ±mlanmasÄ± gereken kamusal hizmetleri, yerli tarÄ±msal üretimi, kentleri, doÄŸayÄ± imha eden politikalarÄ± hayata geçirenlerdir. Krizin sorumlusu ülkenin kaynaklarÄ±nÄ± üretime deÄŸil yandaÅŸa, halka deÄŸil ÅŸatafata, barÄ±ÅŸa deÄŸil savaÅŸa kullanan siyasi iktidardÄ±r.”

'FaturayÄ± biz Ã¶demeyeceÄŸiz, Gebze'de fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸa izin vermeyeceÄŸiz'

BU ÜLKENÄ°N YÜZDE 99’U BORÇLU DEÄžÄ°L ALACAKLIDIR

Bu ülkenin yüzde 99’unun borçlu deÄŸil alacaklÄ± olduÄŸunu vurgulayan DÄ°SK BaÅŸkanÄ± ÇerkezoÄŸlu, “Çünkü ekonomik büyüme söz konusu iken, bu ülkenin iÅŸçileri, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±, tüm emekçileri yoksullaÅŸmayla, gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve vergi adaletsizliÄŸiyle, iÅŸ cinayetleriyle, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k baÅŸta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileÅŸmesiyle, fabrikalarÄ±mÄ±zÄ±n satÄ±lmasÄ±yla büyük bedeller ödemiÅŸtir. Bizler biliyoruz ki iÅŸsizlik, zamlar, yoksulluk kader deÄŸildir ve toplumun emeÄŸiyle geçinen çoÄŸunluÄŸunu koruyan, kamucu/halkçÄ± politikalar hem mümkün hem de zorunludur. Ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±ndan toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ±na, kamu hizmetlerine zam yapÄ±lmamasÄ±ndan vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla iÅŸsizlik de yoksullaÅŸma da önlenebilir. Her ekonomik kriz bir karar aÅŸamasÄ±dÄ±r ve bugün verilecek kararÄ±n temel sorusu ÅŸudur: Kriz karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçiler, kamu emekçileri, iÅŸsizler, gençler, kadÄ±nlar, emekliler, köylüler, yoksullar mÄ± korunacak, ÅŸirketler, bankalar, patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? Krizin bedelini emeÄŸiyle bu ülkenin deÄŸerlerini yaratan yüzde 99 mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek? Biz aÅŸaÄŸÄ±da imzasÄ± bulunan kurumlar olarak ‘Krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz, krizde yüzde 1 deÄŸil, yüzde 99 korunsun’ talebiyle ortak bir mücadeleyi örgütleyeceÄŸimizi, bu talep etrafÄ±nda buluÅŸabilecek herkesi, emeÄŸin savunmasÄ± için omuz omuza mücadeleye çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilan ederiz” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

EMEP: Krizi zenginler yarattÄ± bedelini de onlar Ã¶desin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 14:29

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