Turhan Ã–zyazanlar, televizyon programÄ±nda anlatÄ±lacak

BandÄ±rmasporÂ´un eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Turhan Ã–zyazanlar, televizyon programÄ±nda anÄ±lacak.

BandÄ±rmaspor´un eski teknik direktörü Turhan Özyazanlar, 26 Ekim 2018 günü Gazeteci-Yazar Ahmet ÇakÄ±r´Ä±n hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu televizyon programÄ±nda anÄ±lacak.

BandÄ±rma ManÅŸet'in haberine göre, ÖzyazanlarÄ±n anlatÄ±lacaÄŸÄ± "Sporsever” adlÄ± program, Sports TV, TÄ°VÄ°-BU 94. kanal ve D-SMART 84. kanallarÄ±ndan, saat 15.00 ve 22.00 arasÄ±nda yayÄ±nlanacak. AyrÄ±ca programÄ±n tekrarÄ± da yine aynÄ± kanallardan, 28 Ekim 2018 Pazar günü, saat 12.00´de izlenebilecek.

Özyazanlar, BandÄ±rmaspor Teknik DirektörlüÄŸünü yürütürken, 24 Ekim 2015´te, BandÄ±rma 17 Eylül StadÄ±´nda oynanmakta olan Alpedo KahramanmaraÅŸspor maçÄ±nÄ±n 70. dakikasÄ±nda, bordo-beyazlÄ± takÄ±m 3-0 öndeyken kalbinden rahatsÄ±zlanarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bursa AcÄ±badem Hastanesi´nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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