10 Ekim Ankara KatliamÄ± AnÄ±tÄ±'na Ã§irkin saldÄ±rÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ± AnÄ±tÄ±'na 'Hain PKK' yazÄ±ldÄ± ve Milli TÃ¼rk Talebe BirliÄŸi (MTTB) amblemi Ã§izildi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara GarÄ± önündeki anÄ±ta yönelik çirkin bir saldÄ±rÄ± meydana geldi.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da düzenlenen Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi mitinginde yaÅŸanan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 103 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±sÄ±na Ankara GarÄ± önüne dikilen anÄ±tÄ±n üzerine sprey boyalarla ay-yÄ±ldÄ±z çizildi ve “Hain PKK” yazÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca anÄ±tÄ±n üzerine Milli Türk Talebe BirliÄŸi (MTTB) amblemi çizilmesi dikkat çekti.

'BUNU BÜYÜK BÄ°R SALDIRI OLARAK DEÄžERLENDÄ°RÄ°YORUZ'

OlayÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, “Bunu büyük bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendiriyoruz” dedi.

YarÄ±n, 10 Ekim Mitingi'nin de çaÄŸrÄ±cÄ±larÄ± olan KESK, DÄ°SK, TTB ve TMMOB ile bir araya gelip deÄŸerlendirme yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen CoÅŸgun, “Araya hafta sonu ve 29 Ekim BayramÄ± girdiÄŸi için ne yazÄ±k ki suç duyurusunu salÄ± günü yapacaÄŸÄ±z ve yaÅŸananlarÄ±, ortak kararÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Her kesimden destek bekliyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda bakanlÄ±ÄŸa hizmet kusuru cezasÄ±

10 Ekim KatliamÄ±'nda kaybedilen 103 can, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 14:13

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