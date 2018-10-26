George R. R. Martin: Joffrey, Trumpâ€™Ä±n ta kendisi

Game of Thrones serisinin yazarÄ± George R. R. Martin, 'SeÃ§im kampanyasÄ± boyunca Trump bana en Ã§ok Joffrey karakterini hatÄ±rlatÄ±yor' dedi.

Game of Thrones kitap serisinin yazarÄ± George R. R. Martin, "Seçim kampanyasÄ± boyunca Trump bana en çok Joffrey karakterini hatÄ±rlatÄ±yor. AynÄ± düzeyde duygusal olgunluÄŸa sahipler. Joffrey, herkese kendisinin kral olduÄŸunu hatÄ±rlatmayÄ± seviyor. Kral olmasÄ±nÄ±n kendisine her ÅŸeyi yapabilme yeteneÄŸi verdiÄŸini düÅŸünüyor” dedi.

ABD’li yazar, "Biz Westeros gibi mutlak monarÅŸi deÄŸiliz. Anayasal bir cumhuriyetle yönetiliyoruz. Trump henüz bunun anlamÄ±nÄ± bilmiyor gibi görünüyor. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kendisine her ÅŸeyi yapma gücü verdiÄŸini sanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla, evet Joffrey Trump’Ä±n ta kendisi" diye konuÅŸtu.

Kitap serisinden aynÄ± adla uyarlanan dizinin sloganÄ± haline gelen "Winter is Coming" (KÄ±ÅŸ Geliyor) sözünün anlamÄ±nÄ± da açÄ±klayan Martin, bu sözle iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi arasÄ±nda paralellik olduÄŸunu belirtti. Yazar, “Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi her politikacÄ±nÄ±n birinci önceliÄŸi olmalÄ±” dedi.

New York Times’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Martin, “Ä°kisi arasÄ±nda kesinlikle bir paralellik var. Westeros halklarÄ± güç, statü ve zenginlik için kendi savaÅŸlarÄ±nÄ± yürütüyor. Bu savaÅŸlara öyle yoÄŸunlaÅŸÄ±yorlar ki ‘kÄ±ÅŸ geliyor’ tehdidini görmezden geliyorlar. Halbuki bu hepsini ve dünyalarÄ±nÄ± yok edebilecek bir tehdit. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi de o kadar gerçek ve dünyamÄ±zÄ± yok etme potansiyeli var. Bizler bir sonraki seçimi veya sorunlarÄ± düÅŸünürken bunu görmezden geliyoruz. EÄŸer ölürsek ve ÅŸehirlerimiz okyanuslar altÄ±nda kalÄ±rsa bunlarÄ±n hiçbir önemi kalmayacak” dedi.

JOFFREY, DÄ°ZÄ°NÄ°N NEFRET EDÄ°LEN KARAKTERLERÄ°NDEN

Kral Joffrey, dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri. Dizinin sevenleri, Joffrey'e olan nefretlerini sosyal medyadan sÄ±k sÄ±k dile getiriyor, hatta yediÄŸi tokatlardan oluÅŸan videolarÄ±n 10 saatlik versiyonlarÄ±nÄ± dahi hazÄ±rlÄ±yorlar. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 13:57

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