INF krizi gÃ¶lgesinde NATO ve Rusya bir araya gelecek

Rusya ve NATO bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri gelecek hafta BrÃ¼ksel'de bir araya gelecek.

Rusya ve NATO büyükelçileri, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'na (INF) iliÅŸkin kriz ve ittifakÄ±n en büyük askeri tatbikatÄ± ‘Trident Juncture 18’ sürerken Brüksel'de bir araya gelecek. NATO yetkilisi NATO-Rusya Konseyi'nin 31 Ekim'de Brüksel'de toplanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ToplantÄ±nÄ±n NATO'nun Rusya'ya karÅŸÄ± yürüttüÄŸü ‘savunma ve diyalog’ unsurlarÄ±nÄ± içeren çift ayaklÄ± tutumunun bir parçasÄ± olduÄŸunu kaydeden yetkili, son iki yÄ±lda Rusya ve NATO'nun 29 büyükelçisinin 8 kere bir araya geldiÄŸini anÄ±msattÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Moskova ve Washington yönetimi arasÄ±ndaki 1987 tarihli INF'den çekilme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±, taraflar arasÄ±nda gerginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Taraflar birbirini anlaÅŸmaya sadÄ±k kalmamakla suçlarken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yÄ± hedef almÄ±ÅŸ ve ‘Yeni bir soÄŸuk savaÅŸ ve silahlanma yarÄ±ÅŸÄ± istemiyoruz’ uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

NATO TATBÄ°KATI GERÄ°LÄ°M YARATMIÅžTI

DiÄŸer yandan NATO'nun Rusya'nÄ±n komÅŸusu Norveç'te gerçekleÅŸtirdiÄŸi en büyük askeri tatbikat olan ‘Trident Juncture 18’e Moskova yönetimi tepki göstermiÅŸti.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, tatbikatÄ±n ‘dostane’ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “NATO'nun bütün bu hazÄ±rlÄ±klarÄ± göz ardÄ± edilemez. Rusya güvenliÄŸini saÄŸlamak için gereken önlemleri alacaktÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

NATO yetkilileri ise tatbikatÄ±n sadece ‘savunma amaçlÄ±’ olduÄŸunu ve birebir hiçbir ülkeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 13:41

www.evrensel.net