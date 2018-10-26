CHP: Ä°ÅŸÃ§i intiharlarÄ±, Ã¶lÃ¼mlÃ¼ iÅŸ kazalarÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilsin

CHP'li AÄŸbaba tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iÅŸÃ§i intiharlarÄ± raporunda 'Ä°ÅŸÃ§i intiharlarÄ± Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanan iÅŸ kazalarÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilsin' denildi.

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Emek BürolarÄ± Koordinatörü Veli AÄŸbaba, son dönemde artan iÅŸçi intiharlarÄ± ilgili bir rapor hazÄ±rladÄ±. Ä°ÅŸçi intiharlarÄ±nÄ±n son beÅŸ yÄ±lda sürekli arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken raporda "Ä°ÅŸçi intiharlarÄ± da ölümle sonuçlanan iÅŸ kazalarÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilsin" denildi.

Ä°ÅŸçi intiharlarÄ±nÄ±n da iÅŸ cinayetleri kadar önemli olduÄŸuna deÄŸinilen raporda, iÅŸçi intiharlarÄ±n sebeplerinin ekonomide yaÅŸanan durgunluk, kitlesel iÅŸten çÄ±karmalara baÄŸlÄ± artan iÅŸsizlik, yüksek enflasyon oranÄ± ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkisi ile geçinememe sÄ±kÄ±nÄ±tÄ±sÄ± olduÄŸu söylendi. AyrÄ±ca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±n da iÅŸçi intiharlarÄ± üzerinde etkisi olduÄŸuna deÄŸinilip borç, mobbing ve iÅŸsiz kalma kaygÄ±sÄ± sebebiyle ilerleyen günlerde daha fazla iÅŸçi intiharÄ±nÄ±n yaÅŸanbileceÄŸi tehlikesi vurgulandÄ±.

'Ä°ÅžÇÄ° Ä°NTÄ°HARLARI HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Rapor, iÅŸçi intiharlarÄ±nÄ±n son beÅŸ yÄ±lda katlanarak arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. 2013 yÄ±lÄ±nda en az 15 olan iÅŸçi intiharÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 2017'de en az 89'a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildi. 2018'de en az 54 iÅŸçinin intihar ederek hayatÄ±na son verdiÄŸi tespiti yapÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda da intiharÄ±n yoÄŸun olarak gözemlendiÄŸine dikkat çeken raporda 2015'te 180, 2016'da 129, 2017'de ise 122 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± iÅŸ yükü, uzun nöbet saatleri, performans sistemi adÄ± altÄ±nda dayatÄ±lan yoÄŸun çalÄ±ÅŸma baskÄ±sÄ±, güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± stres gibi nedenlerle intihar ettiÄŸi belirtildi.

'21 BÄ°N Ä°ÅžÇÄ° Ä°Åž YERLERÄ°NDE YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°'

"Ülkemizde ölümle sonuçlanan iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n hemen hepsi denetimsizlik ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r. AKP iktidarÄ± süresince 21 binden fazla iÅŸçinin iÅŸ yerlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi bunun en bariz örneÄŸidir" denilen raporda, iÅŸçi intiharlarÄ±nÄ±n da iÅŸ cinayeti kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

EÄŸitimli genç nüfusun, gelecek ve iÅŸ bulma kaygÄ±sÄ± sonucunda intihara ve tramvaya sürüklendiÄŸini belirtilen raporda, iÅŸçi intiharlarÄ±nÄ±n önelenmesi için iÅŸsizliÄŸin azaltÄ±lmasÄ±, mobing uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± önlem alÄ±nmasÄ± ve iÅŸçi ücretlerinin insanca bir seviyeye getirlimesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizili.

DarÄ±calÄ± iÅŸÃ§i intihar mÄ± etti?

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OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 13:24

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