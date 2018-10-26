GÃ¶zaltÄ±ndaki 6 Ã–DPâ€™linin tutuklanmasÄ± istendi

Bursa'da parti Ã¼yelerinin cenaze tÃ¶reninde 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 Ã–DP Ã¼yesi mahkemeye sevk edildi.

GeçtiÄŸimiz haziran ayÄ±nda Bursa’da topraÄŸa verilen ÖDP üyesi Nuri Salman'Ä±n cenaze töreninde “terör örgütü propagandasÄ±” yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÖDP Bursa Ä°l Örgütü üyesi 6 kiÅŸi Bursa Adliyesi’ne çÄ±karÄ±ldÄ±. 6 ÖDP'li savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haziran ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Nuri Salman’Ä±n cenaze törenine katÄ±ldÄ±klarÄ± için 24 Ekim’de sabaha karÅŸÄ± yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±yla Bursa’dan 4, Edirne’den ve Ankara’dan 1'er kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi (ÖDP) Bursa Ä°l Örgütü üyesi 6 kiÅŸi “Örgüt propagandasÄ±” yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 3 gün gözaltÄ±nda tutulduktan sonra bugün Bursa Adliyesi’ne sevk edildi.

‘ÖDP’YÄ° KRÄ°MÄ°NALÄ°ZE ETME ÇABASI’

ÖDP Bursa Ä°l BaÅŸkanÄ± Günay Pank, 6 ÖDP üyesinin Bursa Emniyeti’ndeki iÅŸlemlerinin bitmesinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k ifadeleri için adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Pank yaÅŸanan gözaltÄ±larÄ± “ÖDP’yi kriminalize etme çabasÄ±” olarak yorumladÄ±. Pank, “Haziran ayÄ±nda vefat eden arkadaÅŸÄ±mÄ±z Nuri Salman’Ä±n yarÄ±m saat süren cenaze töreninde uÄŸurlama konuÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ± ve arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hatÄ±ralarÄ±ndan bahsedildi. OlmadÄ±k gerekçelerle terör örgütü suçlamalarÄ± yaratma çabasÄ±nÄ± kabullenmiyoruz. GözaltÄ±lar çok haksÄ±z. YargÄ±yÄ± bir sopa, bir baskÄ± aracÄ± gibi kullanmak istemeleri kabul edilemez. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bugüne kadar nasÄ±l uÄŸurladÄ±ysak bugünden sonra da aynÄ± ÅŸekilde uÄŸurlayacaÄŸÄ±z. ÖDP’yi terörize etmek, kriminalize etmek ve bu ÅŸekilde baskÄ± oluÅŸturmak kimsenin haddine deÄŸil.” dedi.

‘GÖZALTILAR TESADÜFÄ° DEÄžÄ°L’

ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ da geçtiÄŸimiz günlerde parti üyesi gençlere ajanlÄ±k teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, gözaltÄ±larÄ±n tesadüfi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ktidarÄ±n ve iktidarÄ±n devlet güçlerinin son günlerde gözle görülür ÅŸekilde ÖDP’nin üzerine geldiÄŸini belirten TaÅŸ, “Bir taraftan genç üyelerimiz kaçÄ±rÄ±lÄ±p ajanlÄ±k teklifi yapÄ±lÄ±yor diÄŸer taraftan da bir üyemizin cenaze törenini düzenledikleri gerekçesiyle arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. Türkiye bir sivil diktatörlük sürecinde bu sivil diktatörlük sürecine karÅŸÄ± sesini yükseltmeye çalÄ±ÅŸan toplumsal kesimlere dönük saldÄ±rÄ±lardan biz de payÄ±mÄ±zÄ± alÄ±yoruz. Bu saldÄ±rÄ±larÄ± boÅŸa çÄ±karma azminde ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndayÄ±z.” diye konuÅŸtu. GözaltÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bir an evvel serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden TaÅŸ, “Cenaze töreni düzenlemek, cenazeye katÄ±lmak sonuç itibariyle hukuki bir boyutu olmayan, siyasi bir tutum olarak görülür, deÄŸerlendirilir. Sonuçta bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± hukuki bir ÅŸey deÄŸil. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yasal bir partinin üyeleri, çaÄŸÄ±rÄ±lsalardÄ± ifadeye giderlerdi. Cenaze törenine katÄ±ldÄ±klarÄ± için operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± kabul edilebilir deÄŸil. Bu zaten siyasi bir tutum olduÄŸunu gösteriyor. Biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 14:28

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