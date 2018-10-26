GÄ±da-Ä°ÅŸ asgari Ã¼crete iliÅŸkin taleplerini yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak

FotoÄŸraf: Evrensel

GÄ±da-Ä°ÅŸ asgari Ã¼crete iliÅŸkin taleplerini yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak

    • 26 Ekim 2018 12:55

    DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, yarÄ±n saat 17.00'de asgari Ã¼cretin belirlenmesiyle ilgili taleplerini aÃ§Ä±klayacak.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yÄ±lÄ±nda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak.

    DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± da asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili görüÅŸ ve önerilerini, yapacaÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla paylaÅŸacak.

    YarÄ±n (27 Ekim Cumartesi) saat 17.00’de AvcÄ±lar Marmara Caddesi HavuzbaÅŸÄ±’da yapÄ±lacak açÄ±klamaya iÅŸçilerin aileleri de tencere ve tavalarla katÄ±lacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 13:02
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