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FotoÄŸraf: Evrensel
GÄ±da-Ä°ÅŸ asgari Ã¼crete iliÅŸkin taleplerini yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak
26 Ekim 2018 12:55
DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, yarÄ±n saat 17.00'de asgari Ã¼cretin belirlenmesiyle ilgili taleplerini aÃ§Ä±klayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yÄ±lÄ±nda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak.
DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± da asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili görüÅŸ ve önerilerini, yapacaÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla paylaÅŸacak.
YarÄ±n (27 Ekim Cumartesi) saat 17.00’de AvcÄ±lar Marmara Caddesi HavuzbaÅŸÄ±’da yapÄ±lacak açÄ±klamaya iÅŸçilerin aileleri de tencere ve tavalarla katÄ±lacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 13:02
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