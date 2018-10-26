Arjantinâ€™de IMF bÃ¼tÃ§esine karÅŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ genel grev yapÄ±ldÄ±

Arjantinâ€™de 'IMF bÃ¼tÃ§esine hayÄ±r' sloganÄ±yla sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez genel grev yapÄ±ldÄ±

IMF tarafÄ±ndan Arjantin’e dayatÄ±lan kÄ±sÄ±tlama politikalarÄ±na karÅŸÄ± sendikalarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla dördüncü kez genel greve gidildi. Parlamento binasÄ±na yaklaÅŸan eylemcilere polis plastik mermi ve tazyikli su kullanarak saldÄ±rdÄ±.

Önceki gün Arjantin parlamentosunda, IMF tarafÄ±ndan dayatÄ±lan sosyal kÄ±sÄ±tlama planÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü sÄ±rada dÄ±ÅŸarÄ±da binlerce emekçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösteriler düzenlendi. Polisin eylemcileri engellemek istemesi üzerine çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

Eylemcilerin parlamento binasÄ±na yaklaÅŸmayÄ± baÅŸarmasÄ± üzerine polis plastik mermiler ve tazyikli su kullanarak saldÄ±rdÄ±. Arjantin televizyonlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi haberlere göre 9 eylemci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

IMF ile yeniden görüÅŸme masasÄ±na oturan Devlet BaÅŸkanÄ± Maurico Marci, yeni kredi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda dayatÄ±lan planlarÄ± olduÄŸu gibi kabul etmiÅŸti. Bu çerçevede bir çok alanda sosyal kÄ±sÄ±tlamalar karar altÄ±na alÄ±nÄ±rken, vergilerin de yükseltilmesi yer alÄ±yor.

“IMF bütçesine hayÄ±r” sloganÄ±yla dördüncü kez genel grev çaÄŸrÄ±sÄ± yapan CTA ve CTG sendika konfederasyonlarÄ±, planlanan bütçede eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, kamu hizmetleri ve nakliye alanlarÄ±na ayrÄ±lan bütçede kesintiye gidilmek istendiÄŸini dikkat çekti. Mecliste tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kabul edilmesi durumunda yÄ±l sonundan itibaren hayata geçmesi planlanÄ±yor. Muhalefet partileri de yasaya karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Hükümetin paketi geri almamasÄ± durumunda eylemlerin önümüzdeki aylarda da devam edeceÄŸi ilan edildi.

PESO YÜZE 55 DEÄžER KAYBETTÄ°

GeçtiÄŸimiz Mart ayÄ± sonunda ABD Merkez BankasÄ±’nÄ±n faizleri yükseltmesinden sonra Arjantin para birimi Peso, hÄ±zla deÄŸer kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ ve ülkede borçlanma hÄ±zla artmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye’dekine benzer bir krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan Arjantin, çare olarak Ä°MF ile yeniden masaya oturmayÄ± görmüÅŸtü. IMF geçtiÄŸimiz eylül ayÄ±nda Arjantin’e verdiÄŸi krediyi 7 milyar dolar daha atrÄ±rarak 57 milyar dolara çÄ±karmasÄ± üzerine Marci, kemer sÄ±kma sözü vermiÅŸti. Kredinin 19 milyar dolarlÄ±k bölümünü bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar verecek olan IMF, geri kalan 38 milyar dolarÄ± ise 2021’in sonuna kadar serbest bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± taahhüt etmiÅŸti.

Bunun üzerine ülkedeki sendikalar ise protesto gösterileri düzenleme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Sendikalar tarafÄ±ndan önceki günkü eylem dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan çaÄŸrÄ±da, IMF tarafÄ±ndan dayatÄ±lan planlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± talep edilerek, planÄ±n hayata geçirilmesi durumunda halk arasÄ±nda yoksulluÄŸun daha da artacaÄŸÄ±na dikkat çekildi. Avrupa basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, 45 milyonluk Arjantin’de halkÄ±n üçte biri yoksulluk içerisinde yaÅŸÄ±yor.

Ancak bunun da Peso’daki deÄŸer kaybÄ±nÄ± önlemeyemeyeceÄŸi tahmin ediliyor. BasÄ±nda yer alan haberlere göre Peso bu yÄ±l içinde toplam yüzde 55 deÄŸer kaybÄ±na uÄŸradÄ±. Seçimlerin önümüzdeki yÄ±l sonbaharda yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerini etkilemesi bekleniyor. Bugünden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Marci’nin en büyük rakibi eski devlet baÅŸkanÄ± Christina Kirchner. (DIÅž HABERLER)

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