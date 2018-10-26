Babacanlar Kargo iÅŸÃ§ileri 426 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

Antep'te TÃœMTÄ°S SendikasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlendikleri iÃ§in iÅŸten atÄ±lan 9 Babacanlar Kargo iÅŸÃ§isinin direniÅŸi 426. gÃ¼nÃ¼nde.

Antep’te Babacanlar Kargo'da sendikaya üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 9 iÅŸçi 426 gündür fabrika önünde direniÅŸini sürdürüyor.

Antep Ä°ÅŸ Mahkemesi'ne açtÄ±klarÄ± iÅŸe iade davalarÄ±nÄ± kazanmasÄ±na raÄŸmen iÅŸçiler, patronun yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± istinafa taÅŸÄ±masÄ±ndan dolayÄ± iÅŸyerinin önünde bekleyiÅŸlerini sürdürüyor.

MA'da aktardÄ±ÄŸÄ±na göre yargÄ± sürecinin aÄŸÄ±r ilerleyiÅŸinin patronun lehine olduÄŸunu söyleyen iÅŸçi Ramazan AkÄ±nal, açtÄ±klarÄ± davalarÄ±n yasalara göre 2 ayda bitmesi gerekirken 15 aydÄ±r devam ettiÄŸini dile getirerek, “HakkÄ±mÄ±z ve emeÄŸimiz için gerekirse bir 426 gün daha bekleyebiliriz” dedi.

‘GEÇ GELEN ADALET ADALET DEÄžÄ°LDÄ°R’

Ä°ÅŸ mahkemelerine açtÄ±klarÄ± tüm davalarÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± aktaran AkÄ±nal, “YaklaÅŸÄ±k 5 aydÄ±r kararlar istinaf mahkemesinde bekliyor. YargÄ± süreci iÅŸçi için geç ilerliyor. BazÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n davasÄ± 3’üncü duruÅŸmada biterken bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±n davasÄ± 5’inci duruÅŸmada karara baÄŸlandÄ±. Geç de olsa kazanan biz oluyoruz, ancak geç gelen adalet adalet deÄŸildir. DosyalarÄ±n geç ilerlemesi bizler açÄ±sÄ±ndan çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸ dosyalarÄ±nda yargÄ± süreci çok geç ilerliyor. Ä°stinafta ne kadar kalÄ±r bilmiyoruz, ancak bizler kararlÄ±lÄ±kla bekliyoruz.”

‘HAKKIMIZI ALMADAN BU YOLDAN DÖNMEYÄ°Z’

Grev süresince yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± sözlerine ekleyen AkÄ±nal, “Greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman yaz mevsimi olduÄŸu için çok sÄ±caktÄ±. SonrasÄ±nda soÄŸuk ve aÄŸÄ±r bir kÄ±ÅŸÄ± geçirdik. Åžimdi tekrardan önümüzde zorlu bir kÄ±ÅŸ bizi bekliyor. Ancak olumsuz hava koÅŸullarÄ± bizlerin hak arama mücadelesini hiç etkilemiyor. SoÄŸuk da olsa, sÄ±cak da olsa hakkÄ±mÄ±z verilene kadar grevi bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Sendika, aile ve irademizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z güç ile hak mücadelemizi yargÄ± alanÄ±nda tam anlamÄ±yla kazanacaÄŸÄ±z. HakkÄ±mÄ±zÄ± tam anlamÄ±yla alana kadar bu yoldan dönmeyeceÄŸiz” dedi.

‘SENDÄ°KASIZ ÇALIÅžMAK KÖLELÄ°KTÄ°R’

AkÄ±nal, “SendikasÄ±z iÅŸçi, patronlar için bulunmaz bir nimettir. Ä°ÅŸveren sendikadan çÄ±kmamÄ±z durumunda maaÅŸÄ±mÄ±za zam yapma vaadinde dahi bulundu, ancak biz kabul etmedik. Çünkü sendikasÄ±z çalÄ±ÅŸmanÄ±n kölelikten bir farkÄ± yok” diyerek örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 11:40

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