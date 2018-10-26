YazÄ±cÄ±oÄŸlu ailesinden Destici'ye: AhlaksÄ±z herif

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len davada YazÄ±cÄ±oÄŸlu ailesi ile BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde bindiÄŸi helikopterin düÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸiyle birlikte hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili, dönemin KahramanmaraÅŸ Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžube Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Dursun Özmen'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu’nun eÅŸi Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Mustafa Destici’nin üzerine yürüdü. Mustafa YazÄ±cÄ±oÄŸlu’nun aÄŸabeyi Yusuf YazÄ±cÄ±oÄŸlu da “ahlaksÄ±z herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun” diye baÄŸÄ±rdÄ±. Adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda da bir grup, Destici'yi protesto etti.

KahramanmaraÅŸ 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu, oÄŸlu Furkan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, aÄŸabeyi Yusuf YazÄ±cÄ±oÄŸlu, ablasÄ± MaviÅŸ Ocak, düÅŸen helikopterde hayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci Ä°smail GüneÅŸ'in eÅŸi Yasemin GüneÅŸ, avukatlar ve BBP’liler katÄ±ldÄ±. AynÄ± zamanda FETÖ davasÄ±ndan Ankara Sincan F Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan, dönemin KahramanmaraÅŸ Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžube Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Dursun Özmen duruÅŸmaya Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±. Ä°fadelerin ardÄ±ndan duruÅŸma 18 Nisan'a ertelendi.

DESTÄ°CÄ°'YE TEPKÄ°

Odatv’den BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu'nun haberine göre, salona giren Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu’nun eÅŸi Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Mustafa Destici’nin üzerine yürüdü. Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Destici’nin yanÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±p, yanÄ±ndaki kadÄ±nÄ± da iÅŸaret ederek ‘buradan kalkÄ±n’ diye baÄŸÄ±rdÄ±. Mustafa YazÄ±cÄ±oÄŸlu’nun aÄŸabeyi Yusuf YazÄ±cÄ±oÄŸlu da ‘AhlaksÄ±z herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun’ diye baÄŸÄ±rdÄ±. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun oÄŸlu Furkan YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun da Destici'ye tepki gösterdiÄŸi görüldü.

Bu sÄ±rada korumalarÄ± Mustafa Destici’nin etrafÄ±nda etten duvar örerken, Yusuf ve Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu sakinleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

‘BU HALE GETÄ°REN SENSÄ°N’

OlaylarÄ±n ardÄ±ndan Mustafa Destici, salondakilere ‘yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±’na dair konuÅŸma yaptÄ±. Destici “Bizim, benim buradan girmemin sebebi kapÄ±nÄ±n önünün dolu olmasÄ±ndan dolayÄ±, buradaki görevli arkadaÅŸÄ±n yol göstermesiyle, buraya girdim, buraya tüm BBP’liler girebilir” ifadelerini kullandÄ±. Destici’nin konuÅŸmasÄ± partilileri daha da öfkelendirdi. BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Remzi ÇayÄ±r, ‘boÅŸ konuÅŸma’ diye baÄŸÄ±rÄ±nca, salonda tansiyon bir kez daha yükseldi. Destici, “ne boÅŸ konuÅŸmasÄ±, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yorsun” diyerek ÇayÄ±r’Ä± suçladÄ±. ÇayÄ±r ise “sen kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yorsun, bu hale getiren sensin, senin gibi insanlar” dedi. Bu sÄ±rada Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun yakÄ±n arkadaÅŸÄ± ve BBP'nin kritik ismi HakkÄ± Öznur'un ÇayÄ±r'Ä± sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.

DESTÄ°CÄ°: ÇÖZENE KADAR UÄžRAÅžACAÄžIZ

DuruÅŸma sonunda BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, hÄ±zla adliyeden ayrÄ±ldÄ±. “Avukatlar açÄ±klama yapacak” diyen Destici, aracÄ±na binmek üzereyken partililere seslenerek “O sosyal medyada, internetteki klavye kahramanlarÄ±na hiç takÄ±lmayÄ±n. Siz her zaman buradaydÄ±nÄ±z, yine siz burada olacaksÄ±nÄ±z. SayÄ±n YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kararÄ± kaldÄ±rmasÄ±, hem buradaki ana soruÅŸturma dosyasÄ±ndaki takipsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve soruÅŸturmalarÄ±n yeniden baÅŸlayÄ±p inÅŸallah en kÄ±sa zamanda dava açÄ±lacak olmasÄ± da bazÄ± çevreleri rahatsÄ±z etmiÅŸ gözüküyor” dedi.

DESTÄ°CÄ°'YÄ° PROTESTO ETTÄ°LER

Destici daha sonra aracÄ±na binip adliyeden ayrÄ±lÄ±rken duruÅŸma salonundan Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu, yakÄ±nlarÄ± ve bir grup partili çÄ±ktÄ±. Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu açÄ±klama yapacaÄŸÄ± sÄ±rada kalabalÄ±k grup 'Destici istifa,' Destici davadan ellerini çek' diye baÄŸÄ±rdÄ±.

'BÄ°ZÄ° ALMADAN ONLARI Ä°ÇERÄ° ALDILAR'

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu Mahkeme salonunda yaÅŸanan gerginliÄŸin sorulmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Gerginlik ÅŸundan dolayÄ± oldu. Biz saatlerdir bekliyorduk, içeri alÄ±nmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaÅŸ SayÄ±n Destici girmeden bizim alÄ±namayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylediÄŸi için, biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içeri girmesi gereken insanlarÄ±z, aileler olarak. Bizi almadan onlarÄ± aldÄ±klarÄ± için oradaki arkadaÅŸlar tepki göstermiÅŸtir. Bundan ibarettir, baÅŸka büyütülecek bir mesele yoktur.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 11:38

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