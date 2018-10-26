Stockholmâ€™de konutlarÄ±n Ã¶zelleÅŸtirme giriÅŸimi protesto edildi

Stockholmâ€™de saÄŸ partilerin, belediyenin konutlarÄ±nÄ± Ã¶zelleÅŸtirme giriÅŸimi protesto edildi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te Eylül ayÄ±nda yapÄ±lan seçimlerden sonra Çevre Partisi YeÅŸiller ile anlaÅŸarak Stockholm belediyesinde çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayan saÄŸ partilerin belediyenin konutlarÄ±nÄ± özelleÅŸtirme giriÅŸimi dün akÅŸam yapÄ±lan bir gösteriyle protesto edildi.

4 yÄ±ldan beri Stockholm Belediyesi'nin yönetiminde bulunan Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi, Sol Parti, Çevre Partisi YeÅŸiller ve Feminist Ä°nisiyatif burjuva partileri olarak adlandÄ±rÄ±lan saÄŸ partilerden yüzde 2,7 daha fazla oy almasÄ±na raÄŸmen YeÅŸiller’in saf deÄŸiÅŸtirmesiyle saÄŸ partiler yeniden belediye yönetime geldi.

SaÄŸ partilerin belediye yönetiminde bulunduÄŸu 2000-2014 yÄ±llarÄ±nda büyük bir çoÄŸunluÄŸu Stockholm il merkezinde binlerce ev satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Evlerin satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±ndan en fazla evleri satÄ±n alma gücü olmayan iÅŸsizler, emekliler ve göçmenler zarar görmüÅŸ, evlerini terk ederek banliyölere yerleÅŸmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

TEPKÄ°LER SONUCU KONUTLARIN SATIÅžI DURDURULMUÅžTU

Tepkiler ve protestolar sonucu belediye yönetimi, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda konutlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Çevre Partisi YeÅŸiller, Merkez Partisi, HÄ±ristiyan Demokratlar ve Liberal Parti’den oluÅŸan yeni belediye yönetiminin belediyeye ait konutlarÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±karacaklarÄ±ndan söz etmeleri tepkilere yol açtÄ±.

AralarÄ±nda KiracÄ±lar DerneÄŸi'nin de bulunduÄŸu sivil toplum örgütleri, dün akÅŸam saatlerinde Sergel MeydanÄ±'nda ”Konutlara dokunma” sloganÄ±yla bir gösteri düzenledi.

KiracÄ±lar DerneÄŸi'den Simon Safari, Stockholm'de kiralÄ±k bir ev bulabilmek için en az 10 yÄ±l beklemek gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. KonutlarÄ±n satÄ±lmasÄ±ndan sonra ev bulmanÄ±nÄ±n daha da güçleÅŸeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Semten Semte adlÄ± derneÄŸin yöneticilerinden Ulrika Dahl ise ”Bir çoÄŸumuzun oturduÄŸumuz evi satÄ±n alacak gücümüz yok. Ellerinizi evlerimizden çekin” dedi.

FotoÄŸraf: Murat Kuseyri/Evrensel

'TÜM GÜÇLERÄ° SEFERBER ETMELÄ°YÄ°Z'

Adalet Partisi Sosyalistler adÄ±na bir konuÅŸma yapan Elin Gauffin, saÄŸ partilerin yönetiminde bulunduÄŸu yÄ±llarda konutlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra park, okul, havuz ve yaÅŸlÄ±larÄ±n bakÄ±m evlerinin satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ktan sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti.

”2006-2014 yÄ±llarÄ±nda pek çok özelleÅŸtirilme giriÅŸimi mücadele sonucu durduruldu. Åžimdi aynÄ± ÅŸeyi yapabiliriz. Bunun için tüm güçlerimizi seferber etmeliyiz. KiracÄ±larÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan dernekler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri birlikte tutum almalÄ±.”

YaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde belediye yönetimini kÄ±nayan sloganlar atÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 11:20

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