Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± â€˜Havaya ateÅŸ aÃ§Ä±lmayacakâ€™ diye taahhÃ¼t isteyecek

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n ve niÅŸan gibi organizasyonlarda havaya ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in 81 il valiliklerine genelge gÃ¶nderdi.

81 il valiliklerine genelge gönderen Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, düÄŸün ve niÅŸan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. Davetlilerin havaya ateÅŸ açmasÄ± halinde buna müdahale etmeyen kolluk kuvvetine de soruÅŸturma açÄ±lacak.

Genelgede, son zamanlarda düÄŸün, niÅŸan ve benzeri organizasyonlar sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli silahla havaya ateÅŸ açÄ±lmasÄ± nedeniyle üzücü olaylarÄ±n meydana geldiÄŸi belirtildi.

YaÅŸanan olaylarÄ±n kamuoyunda tedirginliÄŸe ve kamu düzeninin sorgulanmasÄ±na neden olduÄŸu vurgulanan genelgede, vatandaÅŸlarÄ±n can güvenliÄŸinin korunmasÄ±, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düÄŸün, uÄŸurlama, spor müsabakasÄ± gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± istendi. (HABER MERKEZÄ°)

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