Meteoroloji'den saÄŸanak ve kar uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 5 il iÃ§in saÄŸanak ve kar uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede, yarÄ±n sabaha kadar havanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde öÄŸle saatlerinden sonra yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 2-4 derece altÄ±nda olmasÄ± beklenen 5 ilde, rüzgarÄ±n kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceÄŸi öngörülüyor.

RüzgarÄ±n bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceÄŸi tahmin edildiÄŸinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± ilgililerin, vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

GÜNEYDOÄžU Ä°ÇÄ°N SEL UYARISI

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde devam eden saÄŸanak ve gök gürültülü yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bugün akÅŸam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde aralÄ±klÄ± ve yerel kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kÄ±sa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir” denildi.

MARMARA'DA SICAKLIK MEVSÄ°M NORMALLERÄ°NDE

Marmara Bölgesi'nde havanÄ±n parçalÄ± ve az bulutlu olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sÄ±caklÄ±klar mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. ParçalÄ± ve az bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede, rüzgar güneybatÄ± (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 10:45

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