Gazeteci Nail GÃ¼reli, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±lÄ±yor

TGC ve TGS eski baÅŸkanÄ± duayen gazeteci Nail GÃ¼reli, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Zincirlikuyuâ€™daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±lÄ±yor.

Duayen gazeteci Nail Güreli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ikinci yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±lÄ±yor.

BasÄ±n Åžeref KartÄ± ile 2003 Burhan Felek BasÄ±n Hizmet Ödülü sahibi olan ve Metin Göktepe Ödülleri'nin ilk kazananÄ± Nail Güreli için bugün saat 11.00’de Ä°stanbul Zincirlikuyu’daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma töreni düzenleniyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da yapan Güreli, 26 Ekim 2016’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

TGC Yönetim Kurulu’ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Nail Güreli’nin baÅŸkanlÄ±k görevini yürüttüÄŸü, 1994-2001 döneminde, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi hazÄ±rlandÄ±. Cemiyetin yayÄ±n organÄ± Bizim Gazete yayÄ±nlanmaya baÅŸlandÄ±. TGC-KAS Yerel Gazetecilik Seminerleri baÅŸlatÄ±ldÄ±. 6 Nisan günü “Öldürülen Gazeteciler Günü” ilan edildi. AçÄ±klamada, “Gazetecilik mesleÄŸinin muhabirlikten yayÄ±n yönetmenliÄŸine, Nail Güreli örnek bir iÅŸtaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. Kendisini ölümünün ikinci olduÄŸu sevgi ve saygÄ±yla anÄ±yoruz” denildi.

NAÄ°L GÜRELÄ° KÄ°MDÄ°R?

1932 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da hayata gözlerini açan, 1952 yÄ±lÄ±nda ise mesleÄŸe atÄ±lan Nail Güreli ilk olarak Hizmet gazetesinde görev alÄ±rken, Son Posta, Son Telgraf, Tan, AkÅŸam, Vatan, Ä°kdam, Hürriyet Haber AjansÄ±, Hürriyet, GüneÅŸ ve Milliyet gazetelerinde çalÄ±ÅŸtÄ±. Güreli son olarak gazetemiz Evrensel’de yazarlÄ±k yaptÄ±. 1959 yÄ±lÄ±nda, yÄ±lÄ±n gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çeÅŸitli kademelerinde çalÄ±ÅŸtÄ±, 1994’ten 2001’e kadar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Duayen gazeteci Nail Güreli gerek basÄ±n özgürlüÄŸü gerek gazetecilerin özlük haklarÄ± gerek yaÅŸama haklarÄ± üzerine verdiÄŸi mücadelelerle iz bÄ±raktÄ±.

Güreli, TGC baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde polisler tarafÄ±ndan katledilen muhabirimiz Metin Göktepe’nin davasÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip etti, cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda haberleri ile rol oynadÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Usta gazeteci Nail GÃ¼reli, dostlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±

Nail GÃ¼reli son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 10:42

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