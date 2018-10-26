Gazeteci Nail GÃ¼reli, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

TGC ve TGS eski baÅŸkanÄ± duayen gazeteci Nail GÃ¼reli, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Zincirlikuyuâ€™daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) eski baÅŸkanÄ± duayen gazeteci Nail Güreli, ölümünün ikinci yÄ±l dönümünde Zincirlikuyu’daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya Güreli'nin doslarÄ± ve meslektaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Anmada ilk olarak Nail Güreli’nin 'Åžu Medya Bizim' kitabÄ±nda yer alan ‘Ey Türk MedyasÄ±nÄ±n evladÄ±’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± mezarÄ± baÅŸÄ±nda meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan okundu.

‘MASA BAÅžI GAZETECÄ°LÄ°KTEN HOÅžLANMAZDI’

ArdÄ±ndan Nail Güreli'nin asistanÄ± AlmÄ±la Karaman konuÅŸtu. Karaman, “Ä°lkeli, prensip sahibi, etik deÄŸerlere, nezakete, üsluba her zaman önem veren, titiz, mütevazi, dürüst bir gazeteciydiniz. Bir yazÄ± dizisinde bir kelimenin doÄŸru yazÄ±lmasÄ± için elinizdeki 3 imla kÄ±lavuzuna bakmÄ±ÅŸ, düzeltmene sormuÅŸ, onun verdiÄŸi cevap da sizi tatmin etmeyince bu konuya hakim bir profesöre sormuÅŸtunuz. Ondan sonra kelimeyi, yazÄ± dizisine ikinci günün sonunda almÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Disiplinli ve planlÄ±ydÄ±. Onun yanÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken onun bir öÄŸretmen olduÄŸunu hissederdiniz. Masa baÅŸÄ± gazetecilikten hoÅŸlanmazdÄ±. Muhabirlik tutkusu, yaÅŸÄ± 70’i geçmesine raÄŸmen her zaman vardÄ±. Onun coÅŸkusuna heyecanÄ±na çok saygÄ± duydum” dedi.

‘MESLEÄžÄ°N NASIL YAPILACAÄžINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N YOL GÖSTERÄ°CÄ°YDÄ°’

FotoÄŸraf: Evrensel

Evrensel Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Nail aÄŸabeyle Metin Göktepe’nin öldürülmesinden sonra tanÄ±ÅŸtÄ±k. 1996 yÄ±lÄ±ydÄ±. O zamanlar TGC baÅŸkanÄ±ydÄ±. Metin Göktepe davasÄ±nÄ±n takibinde önemli rol oynadÄ±. TGC’nin efsane baÅŸkanÄ±ydÄ±. Çok önemli bir meslek büyüÄŸüydü. Otobüste yolculuk yapan mütevazÄ± biriydi. Ä°lerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen sahaya çÄ±kan bir yazardÄ±. Nail abiye 'NasÄ±lsÄ±n' diye sorduÄŸumuzda ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen ‘Ä°yi olmaya mecburuz’ derdi. DolayÄ±sÄ±yla bizim için umut kaynaÄŸÄ±, mesleÄŸin nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yol göstericiydi.”

'TEK KÄ°ÅžÄ°LÄ°K ORDUYDU'

Yazar, eleÅŸtirmen Hikmet AltÄ±nkaynak, “Tek kiÅŸilik bir orduydu. Nail, gazetecilik baÅŸarÄ±sÄ±yla kendini var etti. Cemiyet baÅŸkanÄ± olarak da büyük hizmetleri dokundu. YaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar için ÅŸükran borçluyuz. Onu sevgi ve saygÄ±yla anÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

NAÄ°L GÜRELÄ° KÄ°MDÄ°R?

1932 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da hayata gözlerini açan, 1952 yÄ±lÄ±nda ise mesleÄŸe atÄ±lan Nail Güreli ilk olarak Hizmet gazetesinde görev alÄ±rken, Son Posta, Son Telgraf, Tan, AkÅŸam, Vatan, Ä°kdam, Hürriyet Haber AjansÄ±, Hürriyet, GüneÅŸ ve Milliyet gazetelerinde çalÄ±ÅŸtÄ±. Güreli son olarak gazetemiz Evrensel’de yazarlÄ±k yaptÄ±. 1959 yÄ±lÄ±nda, yÄ±lÄ±n gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çeÅŸitli kademelerinde çalÄ±ÅŸtÄ±, 1994’ten 2001’e kadar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Duayen gazeteci Nail Güreli gerek basÄ±n özgürlüÄŸü gerek gazetecilerin özlük haklarÄ± gerek yaÅŸama haklarÄ± üzerine verdiÄŸi mücadelelerle iz bÄ±raktÄ±.

Güreli, TGC baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde polisler tarafÄ±ndan katledilen muhabirimiz Metin Göktepe’nin davasÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip etti, cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda haberleri ile rol oynadÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Usta gazeteci Nail GÃ¼reli, dostlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±

Nail GÃ¼reli son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 15:01

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