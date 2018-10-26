TÃ¼rkiye, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 kiÅŸiyi istedi

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 ÅŸÃ¼phelinin TÃ¼rkiye'ye iadesi istedi.

Öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, suudi Arabistan'da gözaltÄ±na alÄ±nan 18 ÅŸüphelinin Türkiye'ye iadesini istedi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Türkiye'yi ziyaret eden, ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafÄ±ndan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi konusunda bilgilendirildiÄŸi belirtildi. Öte yandan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin Suudi Arabistan'a hÄ±zlÄ±, ÅŸeffaf ve inandÄ±rÄ±cÄ± bir aydÄ±nlatma saÄŸlama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Rusya ise "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle iliÅŸkileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kraliyet Ailesi'ne inanmamak için bir sebep yok" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DAKÄ° 18 ÅžÜPHELÄ°NÄ°N TÜRKÄ°YE'YE Ä°ADESÄ° Ä°STENDÄ°

KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 18 ÅŸüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazÄ±rladÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 18 ÅŸüphelinin iadesine iliÅŸkin talepname, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderildi. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde: "Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme' suçundan olaya karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlenen toplam 18 ÅŸüphelinin yargÄ±lanmak üzere Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±ndan ülkemize iadeleri amacÄ±yla bir talepname düzenleyerek BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za göndermiÅŸtir. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gelen SavcÄ±lÄ±k talepnamesi, aynÄ± gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za intikal ettirilmiÅŸtir."

MERKEL: CÄ°NAYET AYDINLATILANA KADAR SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A SÄ°LAH VERMEYECEÄžÄ°Z

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, Suudi Arabistan'a hÄ±zlÄ±, ÅŸeffaf ve inandÄ±rÄ±cÄ± bir aydÄ±nlatmayÄ± saÄŸlama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi.

Federal BasÄ±n ve Enformasyon Dairesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, BaÅŸbakan Merkel’in, dün Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüÅŸtüÄŸü belirtildi. Merkel'in görüÅŸmede, olayÄ±n tam olarak nasÄ±l cereyan ettiÄŸinin acilen aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± ve Almanya’nÄ±n uluslararasÄ± partnerlerle uygun tedbirler almaya hazÄ±r olduÄŸu belirtildi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin perde arkasÄ± aydÄ±nlatÄ±lana kadar Suudi Arabistan'a silah vermeyeceklerini açÄ±kladÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN EN ÇOK SÄ°LAHI ABD'DEN ALDI

Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsü'nün (SIPRI) tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan verilere göre, 2015-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Suudi Arabistan'a ithal edilen silahlarÄ±n toplam üretim maliyetleri ülkelere göre ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

Amerika BirleÅŸik Devletleri - 6 milyar 980 milyon dolar

BirleÅŸik KrallÄ±k - 2 milyar 29 milyon dolar

Fransa - 291 milyon dolar

Ä°spanya - 254 milyon dolar

Ä°talya - 226 milyon dolar

Ä°sviçre - 186 milyon dolar

Kanada - 129 milyon dolar

Almanya - 120 milyon dolar

Türkiye - 104 milyon dolar

Çin - 28 milyon dolar

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Cengiz: Cemal konsolosluÄŸa ilk kez gitmedi

KREMLÄ°N: KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NE Ä°NANMAMAK Ä°ÇÄ°N BÄ°R SEBEP YOK

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suudi Kraliyet Ailesi'nin, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülmesiyle iliÅŸkileri olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±ndan ÅŸüphe duymak için bir sebep görmediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Kral'Ä±n (Selman bin Abdülaziz el Suud) resmi açÄ±klamasÄ± var, Veliaht Prensi'nin (Muhammed bin Selman) resmi açÄ±klamasÄ± var. Onlara inanmamak için prensipte kimsenin bir sebebi olmamalÄ±."

"Kraliyet Ailesi'nin bu cinayeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ailenin bunda dahli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini duyduk" diye devam eden Kremlin Sözcüsü, "Geri kalan hepsi, Kraliyet ailesinin de yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi soruÅŸturmada cevabÄ± bulunacak sorular. Bunu (soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±) memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz" vurgusunu yaptÄ±.

TRUMP, HASPEL'DEN BÄ°LGÄ° ALDI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'Ä±n CIA Direktörü Gina Haspel tarafÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi konusunda bilgilendirildiÄŸini aktardÄ±. Sözcü Sanders, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Haspel'in, Türkiye'den dönüÅŸünde bu sabah Trump'a bulgularÄ± ve görüÅŸmeleri hakkÄ±nda brifing verdiÄŸini söyledi.

CIA Direktörü Haspel, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine salÄ± günü Türkiye'ye gelmiÅŸti.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BEKLEYÄ°Åž SÜRÜYOR

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde baÅŸka bir araçtan 3 valiz ve bir siyah poÅŸet konulan minibüs, daha sonra buradan ayrÄ±ldÄ±. Konsolosluk binasÄ±nÄ±n giriÅŸine siyah camlÄ± bir minibüs geldi. KonsolosluÄŸun kapÄ±sÄ±na yanaÅŸan minibüse baÅŸka bir araçtan yine konsolosluk görevlileri tarafÄ±ndan 3 valiz ve içi dolu siyah bir poÅŸet konuldu. Söz konusu minibüs, daha sonra konsolosluk binasÄ±nÄ±n önünden ayrÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde kuyuyu arama izni verilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 19:42

www.evrensel.net