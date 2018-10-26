Haspel, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine dair Trump'Ä± bilgilendirdi

TÃ¼rkiye'ye gelen CIA DirektÃ¶rÃ¼ Gina Haspel, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve TÃ¼rkiye ziyareti hakkÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± bilgilendirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Türkiye'yi ziyaret eden, ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafÄ±ndan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi konusunda bilgilendirildiÄŸi belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Haspel'in, Türkiye'den dönüÅŸünde bu sabah Trump'a bulgularÄ± ve görüÅŸmeleri hakkÄ±nda brifing verdiÄŸini söyledi. CIA Direktörü Haspel, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n isteÄŸi üzerine salÄ± günü Türkiye'ye gelmiÅŸti.

MERKEL, KRAL SELMAN Ä°LE TELEFONDA GÖRÜÅžTÜ

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, Suudi Arabistan'a hÄ±zlÄ±, ÅŸeffaf ve inandÄ±rÄ±cÄ± bir aydÄ±nlatmayÄ± saÄŸlama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bildirildi.

Federal BasÄ±n ve Enformasyon Dairesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, BaÅŸbakan Merkel’in, dün Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüÅŸtüÄŸü belirtildi. Merkel'in görüÅŸmede, olayÄ±n tam olarak nasÄ±l cereyan ettiÄŸinin acilen aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± ve Almanya’nÄ±n uluslararasÄ± partnerlerle uygun tedbirler almaya hazÄ±r olduÄŸu belirtildi.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BEKLEYÄ°Åž SÜRÜYOR

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde baÅŸka bir araçtan 3 valiz ve bir siyah poÅŸet konulan minibüs, daha sonra buradan ayrÄ±ldÄ±. Konsolosluk binasÄ±nÄ±n giriÅŸine siyah camlÄ± bir minibüs geldi. KonsolosluÄŸun kapÄ±sÄ±na yanaÅŸan minibüse baÅŸka bir araçtan yine konsolosluk görevlileri tarafÄ±ndan 3 valiz ve içi dolu siyah bir poÅŸet konuldu. Söz konusu minibüs, daha sonra konsolosluk binasÄ±nÄ±n önünden ayrÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 10:16

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