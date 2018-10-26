Eski FARC yÃ¶neticisi JEPâ€™ten yararlanamayacak

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duqueâ€™ten 'El Paisa' aÃ§Ä±klamasÄ±: SuÃ§ iÅŸlemeye geri dÃ¶nenler iÃ§in kanunlar neyi emrediyorsa o uygulanacak.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque, uzun süredir haber alÄ±namayan ve kamuoyunda ‘El Paisa’ ismiyle bilinen eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± Güçleri (FARC) yöneticisi Hernan Dario Velasquez'in Özel BarÄ±ÅŸ YargÄ±sÄ± (JEP) karÅŸÄ±sÄ±ndaki durumuna iliÅŸkin konuÅŸtu.

Duque, JEP duruÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak için verilen ek süresi iki gün önce dolan fakat halen nerede olduÄŸu bilinmeyen El Paisa için “Åžayet suç faaliyetlerinde ise onu bekleyen ÅŸey kanunun bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Durum çok açÄ±k. BarÄ±ÅŸ sürecinin dÄ±ÅŸÄ±nda olanlar, suç iÅŸlemeye geri dönenler için kanunlar neyi emrediyorsa o uygulanacak” ifadelerini kullandÄ±.

Kolombiya'da JEP'in, ‘adam kaçÄ±rma’ suçlamasÄ±ndan iÅŸlem yapacaÄŸÄ± 31 eski FARC yöneticisi için tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± süre çarÅŸamba günü sona ermiÅŸti.

BAÅžMÜZAKERECÄ° MARQUEZ DE HALEN KAYIP

FARC'Ä±n, El Paisa gibi ortalardan kaybolan diÄŸer yöneticisi ve en önemli isimlerinden Ivan Marquez ise avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile JEP'e istenilen belgeleri son gün göndermiÅŸti.

Örgütün, barÄ±ÅŸ sürecinde baÅŸmüzakereciliÄŸini yapan ve anlaÅŸma gereÄŸi Kolombiya Kongresinde koltuk verilen Marquez, Kongreye girmeyi kabul etmemiÅŸ ve daha sonra ortadan kaybolmuÅŸtu.

Marquez ve ‘El Paisa’ Velasquez bu ay baÅŸlarÄ±nda Kolombiya Senatosundaki BarÄ±ÅŸ Komisyonuna mektup yazarak “barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± düÅŸtüÄŸü uçurumdan çÄ±karmak istediklerini” belirtmiÅŸti.

FARC'Ä±n bu önemli iki ismi mektupta ayrÄ±ca, militanlarÄ±n topluma ekonomik ve sosyal olarak yeniden katÄ±lmalarÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ± üzerinde anlaÅŸmadan silah bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n hata olduÄŸunu ifade etmiÅŸti. (Bogota/AA)

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