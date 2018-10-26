Yerel seÃ§im tarihi 31 Mart olarak kesinleÅŸti

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yerel seÃ§imlere iliÅŸkin kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. 2019 yerel seÃ§imlerinin tarihi 31 Mart olarak kesinleÅŸti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere iliÅŸkin kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±. Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak.

2019 yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri, yargÄ± mensuplarÄ±, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) mensuplarÄ± ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±, sendikalar, kamu bankalarÄ±, üst birliklerin ve bunlarÄ±n üst kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, katÄ±ldÄ±klarÄ± teÅŸebbüs veya ortaklÄ±klarÄ±n yönetim ve denetim kurullarÄ±nda görev alanlarÄ±n 1 AralÄ±k Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrÄ±lma isteÄŸinde bulunmalarÄ± gerekiyor.

Mahalli Ä°dareler Seçimleri'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilerek, seçimlerde aday olabilmek için kanun gereÄŸi çekilmesi veya görevlerinden ayrÄ±lmasÄ± gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrÄ±lma isteÄŸinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacÄ±yla yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Kararda, Anayasa'nÄ±n 76. maddesinde, hakim ve savcÄ±lar, yüksek yargÄ± mensuplarÄ±, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±ndaki öÄŸretim elemanlarÄ±, YükseköÄŸretim Kurulu (YÖK) üyeleri, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n memur statüsündeki görevlileri ile yaptÄ±klarÄ± hizmet bakÄ±mÄ±ndan iÅŸçi niteliÄŸi taÅŸÄ±mayan diÄŸer kamu görevlileri ve TSK mensuplarÄ±nÄ±n görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacaklarÄ±nÄ±n ve milletvekili seçilemeyeceklerinin hükme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

2972 sayÄ±lÄ± kanunun 17. maddesine göre, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlarÄ±n mahalli idareler seçimlerinde adaylÄ±klarÄ±nÄ± koyabilmeleri için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadÄ±klarÄ± belirtilen kararda, kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, TSK mensubu subay ve astsubaylar ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ± ile sendikalar, kamu bankalarÄ± ile üst birliklerin ve bunlarÄ±n üst kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve katÄ±ldÄ±klarÄ± teÅŸebbüs veya ortaklÄ±klarÄ±n yönetim ve denetim kurullarÄ±nda görev alanlarÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda bir hükme yer verilmediÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu durumda kamu görevlilerinin, siyasi parti il, ilçe yöneticilerinin, subay ve astsubaylar ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ± ile sendikalar, kamu bankalarÄ± ile üst birliklerin ve bunlarÄ±n üst kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve katÄ±ldÄ±klarÄ± teÅŸebbüs veya ortaklÄ±klarÄ±n yönetim ve denetim kurullarÄ±nda görev alanlarÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda 2972 sayÄ±lÄ± kanunun 36. maddesi ile atÄ±f yapÄ±lan 2839 sayÄ±lÄ± Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18, 19. ve 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddelerinin uygulanmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

SEÇÄ°M TARÄ°HÄ°NDEN 1 AY ÖNCE GÖREVLERÄ°NDEN AYRILMA Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NDE BULUNACAKLAR

Kararda, 2839 sayÄ±lÄ± Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "AdaylÄ±k için görevden çekilmesi gerekenler" baÅŸlÄ±klÄ± 18. maddesi uyarÄ±nca 31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak Mahalli Ä°dareler Seçimleri'nde aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe yöneticileri, subay ve astsubaylar ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ± ile sendikalar, kamu bankalarÄ± ile üst birliklerin ve bunlarÄ±n üst kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve katÄ±ldÄ±klarÄ± teÅŸebbüs veya ortaklÄ±klarÄ±n yönetim ve denetim kurullarÄ±nda görev alanlarÄ±n seçimin baÅŸlangÄ±ç tarihinden 1 ay önce görevlerinden ayrÄ±lma isteÄŸinde bulunmalarÄ± gerektiÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

2839 sayÄ±lÄ± kanunun 18. maddesinde, görevden ayrÄ±lmasÄ± gerekenler ile ilgili genel kurala yer verildiÄŸi, Mahalli Ä°dareler Seçimleri'ne katÄ±lacaklar açÄ±sÄ±ndan istisnalarÄ±n 2972 sayÄ±lÄ± kanunun 17. maddesinde sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen kararda, "Ä°stisna hükmünde kendilerine yer verilmediÄŸinden görev yaptÄ±klarÄ± yerden aday adayÄ± olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n yönetim kurulu baÅŸkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

AynÄ± kanun maddesinde, aday adayÄ± olabilmek için belirli bir tarihte "görevden ayrÄ±lma isteÄŸinde bulunma" koÅŸulunun getirildiÄŸi belirtilerek, bu koÅŸulun istifa ÅŸeklinde ayrÄ±lma ile sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrÄ±lmalarda bu tarihin aranamayacaÄŸÄ± yolunda bir hükme yer verilmediÄŸi, istifa veya emeklilik suretiyle ayrÄ±lma arasÄ±nda fark aranmadan, "görevden ayrÄ±lma” biçiminde kapsayÄ±cÄ± bir ifade kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kanunda belirtilen kiÅŸilerin aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrÄ±lanlar arasÄ±nda bir ayrÄ±m yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n istifa veya emeklilik dilekçelerini öngörülen sürede vermiÅŸ olmalarÄ± gerektiÄŸine dikkat çekilerek, aksi halde öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanlarÄ±n 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak seçimde aday olmalarÄ±na kanunen imkan bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen kararda, ÅŸunlar kaydedildi:

"Aday olmak isteyen hakimler ve savcÄ±lar, yüksek yargÄ± organlarÄ± mensuplarÄ±, yüksek öÄŸretim kurumlarÄ±ndaki öÄŸretim elemanlarÄ±, YükseköÄŸretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n memur statüsündeki görevlileri ile yaptÄ±klarÄ± hizmet bakÄ±mÄ±ndan iÅŸçi niteliÄŸi taÅŸÄ±mayan diÄŸer kamu görevlileri, subay ile astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu baÅŸkan ve üyeleri ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±, sendikalar, kamu bankalarÄ± ile üst birliklerin ve bunlarÄ±n üst kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve katÄ±ldÄ±klarÄ± teÅŸebbüs veya ortaklÄ±klarÄ±n yönetim ve denetim kurullarÄ±nda görev alanlarÄ±n en geç 1 AralÄ±k 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrÄ±lma isteÄŸinde bulunmalarÄ± gerektiÄŸine karar verildi.

AyrÄ±ca bunlar için aynÄ± kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrÄ±lmaya iliÅŸkin hükümlerin uygulanmasÄ±, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklarÄ±n en geç 1 AralÄ±k 2018 Cumartesi tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteÄŸini belirten dilekçelerini en geç 1 AralÄ±k 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiÄŸi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Görev yaptÄ±klarÄ± yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu baÅŸkan ve üyelerinin de en geç 1 AralÄ±k 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerektiÄŸine ve istifa etmelerine iliÅŸkin esas ve usullerin 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesi uyarÄ±nca belirlenmesine karar verildi." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 09:46

www.evrensel.net